O menopauzie ze specjalistami

Specjaliści od zdrowia kobiet spotkają się w najbliższy weekend (21-22 listopada) w Szczecinie, żeby powiedzieć o menopauzie. Konferencja i warsztaty organizowane są z inicjatywy prof. Ewy Stachowskiej - jednej z czołowych specjalistek w dziedzinie nauk o żywieniu w Polsce, powszechnie znanej też z mediów społecznościowych (Instagram i YouTube), gdzie na swoich kontach aktywnie promuje edukację zdrowotną.

Można dołączyć do spotkania, organizowanego w najbliższy weekend, także online.

Co powiedzą specjaliści?

- Wszystko to, o czym dotąd mówiło się szeptem, i wszystko to, co naprawdę może zmienić wasze życie - zapowiadają organizatorzy i zapraszają "KOBIETY przez duże M".

Pierwszego dnia, w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej PUM, będzie cykl warsztatów na żywo – od mikrobiomu po libido i psychikę, od diety planetarnej po terapeutyczne właściwości grzybów. Nie będą to wykłady z książki, a będzie praktyczna wiedza, którą można wprowadzić od razu w życie.

Drugiego dnia spotkanie będzie w Hotelu Courtyard by Marriott w Szczecinie oraz online. I uwaga - do tej części można dołączyć z własnego domu, za darmo. W czterech blokach tematycznych wystąpią lekarze różnych specjalności: ginekolodzy, nefrolodzy, gastroenterolodzy, psycholodzy, genetycy, dietetycy i farmaceuci.

- Będzie o hormonach, diecie, emocjach, starzeniu, probiotykach, ziołach i... matchy - zdradzają organizatorzy.

Będzie też okazja do zadawania pytań i rozmów.

Więcej szczegółów dotyczących rejestracji i nie tylko, można znaleźć na stronie https://zawszewartorozmawiac.pl/o-menopauzie.

Patronat nad tym wydarzeniem objął "Kurier Szczeciński".

