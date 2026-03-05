Nowi redaktorzy naczelni pisma „Marketing i Rynek”

Od 2026 roku nowymi redaktorami naczelnymi czasopisma naukowego „Marketing i Rynek” zostali: prof. Edyta Rudawska z Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego i prof. Grzegorz Mazurek – rektor Akademii Leona Koźmińskiego, w której strukturach będzie teraz funkcjonował ten periodyk, wydawany nieprzerwanie od 1994 roku.

REKLAMA

Tym samym rozpoczął się kolejny etap rozwoju czasopisma. To ważny moment dla środowiska nauk o zarządzaniu i marketingu w Polsce.

– Naszym celem jest dalsza profesjonalizacja procesów wydawniczych, umiędzynarodowienie pisma oraz konsekwentne podnoszenie jego jakości i widoczności naukowej – skomentował prof. Grzegorz Mazurek.

Najważniejsze cele czasopisma: zwiększenie umiędzynarodowienia, rozszerzenie publikacji w języku angielskim przy kontynuowaniu publikacji w języku polskim, budowanie silnej platformy wymiany wiedzy między nauką a praktyką przygotowanie do indeksacji w międzynarodowych bazach.

„Marketing i Rynek” będzie funkcjonować w modelu diamond open access – z wykorzystaniem systemu ScholarOne – zapewniając najwyższe standardy recenzyjne i pełną dostępność publikowanych treści.

(as)

REKLAMA