Nowe pokolenie medyków gotowe do pracy

Szczególną chwilą jest przyjęcie czepka, symbolu zawodowego pielęgniarzy. Fot. PUM

156 nowych pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych oficjalnie rozpoczyna swoją zawodową drogę. Podczas uroczystego dyplomatorium w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie absolwenci odebrali dyplomy, złożyli przyrzeczenie zawodowe, a przyszli pielęgniarze i pielęgniarki przyjęli także czepek – jeden z najważniejszych symboli swojego zawodu.

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W Auli Rektoratu PUM odbyła się uroczystość dyplomatorium absolwentów kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM.

W uroczystości wzięli udział m.in. nauczyciele akademiccy PUM, naczelne pielęgniarki szczecińskich szpitali, mentorzy kształcenia praktycznego, a także absolwentki i absolwenci wraz z rodzinami i przyjaciółmi. Ceremonię poprowadziła dr n. zdr. Magdalena Kuczyńska z Samodzielnej Pracowni Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej.

Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosiły prof. dr hab. n. med. Violetta Dziedziejko oraz dr n. o zdr. Gabriela Hofman, przewodnicząca Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Pogratulowały absolwentom ukończenia studiów oraz życzyły im satysfakcji z wykonywania zawodu, wielu sukcesów zawodowych i zachowania dobrych wspomnień z lat spędzonych na uczelni.

W wydarzeniu uczestniczyło 128 absolwentek i absolwentów kierunku Pielęgniarstwo oraz 28 absolwentek kierunku Położnictwo. Uroczystość, będąca zwieńczeniem studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, miała szczególny wymiar dla absolwentów Pielęgniarstwa, którzy dostąpili zaszczytu przyjęcia czepka – jednego z najważniejszych symboli zawodu pielęgniarki i pielęgniarza.

Szczególne wyróżnienia otrzymały absolwentki, które uzyskały najwyższe wyniki w nauce. Wiktoria Hoffmann, absolwentka kierunku Pielęgniarstwo, osiągnęła średnią ocen 4,94, natomiast Zuzanna Marzec, absolwentka kierunku Położnictwo, ukończyła studia ze średnią 4,80. Z rąk dr n. o zdr. Gabrieli Hofman odebrały symboliczne czepki oraz nagrody ufundowane przez Szczecińską Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Jednym z najbardziej podniosłych momentów ceremonii było złożenie przyrzeczenia pielęgniarskiego oraz wspólne odśpiewanie hymnu pielęgniarskiego. Doniosły charakter wydarzenia podkreśliła obecność pocztu sztandarowego i pedli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a także występ Chóru PUM, który wykonał hymn państwowy oraz pieśń „Gaudeamus igitur”.

Uroczystość zakończyło wykonanie piosenki „Chroniąc dłońmi życia cud”, napisanej specjalnie na tę okazję przez absolwentki pielęgniarstwa Joannę Alickun i Nikolę Dobrowolską.

(K)

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