Czwartek, 28 sierpnia 2025 r. 
„Nie” dla zmian w systemie edukacji

Data publikacji: 28 sierpnia 2025 r. 08:46
Dziś o godz. 12.00 pod kuratorium oświaty odbędzie się pikieta przeciw zmianom w systemie edukacji. Fot. materiały organizatora  

Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły organizuje serię pikiet pod kuratoriami oświaty w całym kraju, aby wyrazić swój sprzeciw wobec wprowadzenia przedmiotu edukacja zdrowotna i innym planom resortu edukacji. Jedna z pikiet odbędzie się również w Szczecinie.

Przedstawiciele 87 organizacji pozarządowych zrzeszonych w KROPS nie zgadzają się na zmiany w polskim szkolnictwie, które – zdaniem członków organizacji – zagrażają wysokiemu poziomowi edukacji i suwerenności polskiej oświaty.

Akcje protestacyjne rozpoczęły się 26 sierpnia w Gdańsku i Łodzi, a zakończą 13 września w Warszawie. W Szczecinie pikieta pod kuratorium oświaty (ul. Wały Chrobrego 4) odbędzie się dziś (28 sierpnia) o godz. 12.00.

W ramach protestów Koalicja zwraca uwagę na takie kwestie, jak: planowaną seksualizację młodego pokolenia w ramach lekcji edukacji zdrowotnej oraz konieczność wypisania dzieci przez rodziców lub opiekunów prawnych z tego przedmiotu do 25 września 2025 r., zapowiadane zmiany programowe pod hasłem Reforma 26 Kompas Jutra (w tym zmiany w sposobie oceniania), wprowadzenie nowych przedmiotów: edukacji zdrowotnej i obywatelskiej, podważanie autorytetu nauczycieli np. przez likwidację zadań domowych, obniżanie poziomu nauczania poprzez wdrażanie edukacji włączającej, utratę suwerenności polskiej oświaty na rzecz Europejskiego Obszaru Edukacji, degradację roli religii i etyki w edukacji, stopniową likwidację szkół specjalnych.

Koalicja podkreśla, że zmiany są w dużej mierze inspirowane dyrektywami organizacji ponadnarodowych, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Unia Europejska (UE), a wprowadzane treści są sprzeczne z interesem polskiego społeczeństwa i rodziny. W dłuższej perspektywie zagrażają rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski. Podkreślają, że odbywająca się na naszych oczach transformacja szkolnictwa będzie miała negatywny wpływ na młodych Polaków, znacząco obniżając ich poziom wiedzy oraz pogarszając perspektywy osobiste i zawodowe w dłuższej perspektywie.

(K)

Komentarze

?
2025-08-28 09:19:03
Czy ministra o lewackim pochodzeniu,poglądach może byc właściwą osobą na stanowisku min. oświaty w Polsce? W kraju,którego naród tyle wycierpiał od komunistów rządzących do... dziś? Takich sobie ludzi premier dobrał,bo dla niego "polskość to nienormalność", bo sam jest bardziej...kosmopolitą?Przecież te zmiany to droga do wychowania w Polsce roboli bez tożsamości,bez wiary,surowca do dalszej obróbki ideologicznej i w końcu niewolników współczesnej ideologii zakamuflowanego komunizmu.WONT!
Zacofańcy
2025-08-28 09:06:02
Ale debile. Pisowcy i kościół. Jedna zgraja.
Pytam
2025-08-28 08:54:27
A teraz młodzi Polacy, po szkołach, mają wystarczajacą wiedzę? Uczelnie, szkoły i uczniowie są w czołówce rankingów światowych???

