Nauka dla biznesu

Fot. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kilka dni temu warszawskie centrum Expo XXI stało się stolicą polskich innowacji i nauki. I Narodowy Kongres „Nauka dla biznesu” był pierwszym tak dużym i kompleksowym wydarzeniem poświęconym zacieśnianiu współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, biznesem oraz administracją publiczną. Wydarzenie zgromadziło tysiące uczestników – naukowców, przedsiębiorców, polityków oraz liderów sektora innowacji.

Kongres uroczyście otworzył premier Donald Tusk, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że rozwój nauki i technologii jest strategicznym elementem wzmacniania konkurencyjności, bezpieczeństwa oraz suwerenności Polski.

– Chciałbym – jestem przekonany, że Państwo podzielacie to moje pragnienie – aby tak naprawdę ten Kongres odbywał się pod hasłem „Nauka i biznes dla bezpieczeństwa Polski”. Dzisiaj wszyscy w Polsce, obywatelki, obywatele, politycy, naukowcy, przedsiębiorcy, wszyscy bez wyjątku, wstajemy rano i kładziemy się wieczorem spać z jedną myślą: czy Polska jest i będzie bezpieczna – zaznaczył szef rządu, otwierając wydarzenie w nowoczesnych przestrzeniach Expo XXI. W trakcie kolejnych trzech dni kongresu uczestnicy mieli okazję wziąć udział w panelach dyskusyjnych, pokazach i sesjach networkingowych.

W centrum uwagi znalazły się tematy kluczowe dla przyszłości Polski, takie jak innowacje w sektorze obronnym, synergia działań wojska, nauki i przemysłu oraz budowa suwerenności technologicznej kraju. Szczególnie podkreślano znaczenie rozwoju nowoczesnych technologii oraz współpracy na styku nauki i biznesu, co pozwoli na skrócenie drogi od pomysłu do przemysłu. Kongres to początek nowego etapu – systemowego i trwałego partnerstwa nauki z biznesem.

Jednym z wyjątkowych momentów Kongresu było wystąpienie astronauty – Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, który podzielił się swoimi doświadczeniami i wizją roli innowacji w globalnym postępie technologicznym.

– Nie ma dzisiaj bezpieczeństwa bez kosmosu, nie ma również bezpieczeństwa bez autonomii technologicznej, nie ma możliwości budowy naszej przyszłości bez finansowania technologii – podkreślał w dniu otwarcia kongresu Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Organizatorem i koordynatorem I Narodowego Kongresu „Nauka dla biznesu” było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z partnerami – Siecią Badawczą Łukasiewicz i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Kongres miał na celu stworzenie trwałej i systemowej przestrzeni współpracy stanowiącej impuls dla długofalowych inwestycji w badania i rozwój w Polsce.

Wszystkie wystąpienia i panele były transmitowane na żywo.

