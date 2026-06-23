Najlepsza uczelnia zawodowa jest w naszym regionie

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie może mówić o sukcesie. Fot. Elżbieta Kubowska/archiwum

Według rankingu „Perspektywy 2026”, najbardziej znaczącego zestawienia polskich szkół wyższych, koszalińska Państwowa Akademia Nauk Stosowanych to najlepsza uczelnia zawodowa w kraju. Zachodniopomorskie uczelnie akademickie z naszego regionu wypadły dużo słabiej.

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Jeśli chodzi o uczelnie zawodowe, to stosunkowo wysoko – na 14. pozycji – znalazła się także Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie uplasowała się na miejscu 63-71, zaś Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie na miejscu 72-80.

Akademię Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie umieszczono w przedziale 90+.

A uczelnie akademickie?

Wygrały ex aequo Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Warszawski.

Najwyżej notowaną uczelnią zachodniopomorską jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Jest 22. Awansował o jedno oczko w stosunku do roku 2025. Trzy lata temu PUM był 12. Uczelnia zajęła wysoką pozycję w kategorii „efektywność naukowa”. Tutaj jest czwarta.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jest 36. Rok temu był 35.

Uniwersytet Szczeciński awansował. Zajął 50. pozycję. W 2025 roku był na miejscu 55-60.

Politechnika Koszalińska również zaliczyła progres. Uplasowała się na pozycji 53-61. Rok temu miała miejsce 61-72.

71-80 – to miejsce Politechniki Morskiej w Szczecinie. Ubiegłoroczna klasyfikacja: 73-82.

W zestawieniu uczelni akademickich brano pod uwagę następujące kryteria: prestiż, absolwenci na rynku pracy, wynalazczość, potencjał naukowy, efektywność naukowa, publikacje, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie, fundusze.

Decydujące parametry w rankingu uczelni zawodowych to: absolwenci na rynku pracy, jakość dydaktyczna, kadra dydaktyczna, umiędzynarodowienie i obecność w sieci.

Ranking publikuje co roku Fundacja Edukacyjna Perspektywy, a nad jego przygotowaniem czuwa Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa PAN, składająca się z reprezentantów środowiska akademickiego (PKA, KRASP), instytucji wspierających innowacyjność (UPRP, OPI-PIB), rynku pracy (ZBP), na który trafiają absolwenci, i wydawnictwa Elsevier. ©℗

(as)

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