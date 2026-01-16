Piątek, 16 stycznia 2026 r. 
REKLAMA 2 szczecin
REKLAMA

Na przyrodniczym tropie. Noc Biologów na Uniwersytecie Szczecińskim

Data publikacji: 16 stycznia 2026 r. 16:37
Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2026 r. 16:37
Na przyrodniczym tropie. Noc Biologów na Uniwersytecie Szczecińskim
Fot. Karol Ciepliński  

 Instytut Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego przygotował Noc Biologów. Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do najmłodszych odbiorców. W murach uniwersytetu mogli oni zobaczyć wystawę motyli, obejrzeć owady pod mikroskopem, a także posłuchać wykładów.
 
- Na moim stanowisku możemy zobaczyć eksponaty przyrodnicze. Na przykład pióra ptaków. Takie jakie możemy znaleźć na spacerze. Mamy tutaj srokę, krzyżówkę, ale także rzadszy okaz - pióro bielika. - mówi Zuzanna Modelska, doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego - Mamy też prawdziwe gniazda paków. Na przykład drozda śpiewaka. Widać, że zostało splądrowane. Obok widzimy mniejsze gniazdko - to gniazdo szczygła.
 
O motylach zgromadzonych w gablotach opowiadał z kolei dr Tomasz Krepski, opiekun koła entomologów Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
- Tutaj mamy Rusałki Pawik, Rusałki Żałobnik i tak zwane cytrynki. Już niedługo, za miesiąc, za dwa, jak słoneczko przygrzeje wylecą i będziemy mogli je obserwować. Zimę spędzają często w naszych domach. Najczęściej w piwnicach i na strychach.
 
Kolejna Noc Biologów już za rok.
 
Karol CIEPLIŃSKI 

REKLAMA
REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

2 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA