Na przyrodniczym tropie. Noc Biologów na Uniwersytecie Szczecińskim

Fot. Karol Ciepliński

Instytut Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego przygotował Noc Biologów. Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do najmłodszych odbiorców. W murach uniwersytetu mogli oni zobaczyć wystawę motyli, obejrzeć owady pod mikroskopem, a także posłuchać wykładów.



- Na moim stanowisku możemy zobaczyć eksponaty przyrodnicze. Na przykład pióra ptaków. Takie jakie możemy znaleźć na spacerze. Mamy tutaj srokę, krzyżówkę, ale także rzadszy okaz - pióro bielika. - mówi Zuzanna Modelska, doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego - Mamy też prawdziwe gniazda paków. Na przykład drozda śpiewaka. Widać, że zostało splądrowane. Obok widzimy mniejsze gniazdko - to gniazdo szczygła.



O motylach zgromadzonych w gablotach opowiadał z kolei dr Tomasz Krepski, opiekun koła entomologów Uniwersytetu Szczecińskiego.



- Tutaj mamy Rusałki Pawik, Rusałki Żałobnik i tak zwane cytrynki. Już niedługo, za miesiąc, za dwa, jak słoneczko przygrzeje wylecą i będziemy mogli je obserwować. Zimę spędzają często w naszych domach. Najczęściej w piwnicach i na strychach.



Kolejna Noc Biologów już za rok.



Karol CIEPLIŃSKI

