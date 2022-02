Młodzież powróciła do szkół

Uczniowie z klas V-VIII szkół podstawowych oraz młodzież z placówek ponadpodstawowych od poniedziałku 21 lutego uczą się już stacjonarnie. Tym samym dołączyli do swoich młodszych kolegów, którzy w szkolnych ławkach zasiedli zaraz po feriach, czyli 14 lutego. Przemysław Czarnek, minister edukacji mówi: - Mam nadzieję, że w tym formacie będziemy uczyć się już do końca roku szkolnego.

- Nareszcie koniec tej hybrydy! - cieszy się pani Anna, mama dwójki dzieci. - Młodszy syn chodzi do trzeciej klasy, do szkoły poszedł w ubiegły poniedziałek, córka - piątoklasistka, uczyła się w domu. Jednak to wciąż tylko 11-latka, która też wymaga przypilnowania i opieki, trzeba było więc angażować babcię, by została z nią w domu. Praca obojga rodziców i ułożenie planu dnia wymagało potężnej ekwilibrystyki. Podejrzewam, że podobnie było w innych domach. Oby tylko nie było kolejnych fal zachorowań, kwarantann i izolacji, które w naszym przypadku przerabialiśmy dwukrotnie.

Czas spędzony na nauce zdalnej nie służył nastolatkom. Jedne powróciły uradowane, inne nie potrafią odnaleźć się w szkolnych murach. Szczególną sytuację mają zaś ci uczniowie, którzy w tym roku przystępują do egzaminów ósmoklasisty i maturalnych. Do małej matury i egzaminu dojrzałości pozostały niespełna dwa miesiące. Co prawda w tym roku, podobnie jak w 2021 oba egzaminy zostaną przeprowadzone na podstawie złagodzonych wymagań egzaminacyjnych, jednak nastolatkom trudno było uczyć się samodzielnie.

- W trakcie nauki zdalnej mogłam korzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielem, ale gdy siedzi się tyle czasu przy komputerze spada zapał i w ogóle chęć wyjścia z domu - stwierdza Malwina, uczennica klasy VIII z SP nr 51. - W klasie na lekcjach nauka wygląda zupełnie inaczej, silniejsza jest również motywacja do tego, by powtarzać materiał.

Uczniów kończących w tym roku szkoły podstawowe czeka w dniach 17-19 marca egzaminacyjna pisemna próba przed majowym testem. 17 marca młodzież przetestuje zakres swojej wiedzy z języka polskiego, 18 marca sprawdzi swoje umiejętności matematyczne, natomiast 19 marca wypełni arkusz językowy. Właściwe egzaminy odbędą się dniach 24-26 maja.

Wcześniej jednak rozpocznie się maturalny maraton. Egzamin maturalny w terminie głównym zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym zostanie przeprowadzony w okresie od 4 do 23 maja 2022 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 15 czerwca 2022 r.

