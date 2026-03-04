Minister Nowacka spotkała się ze szczecińskimi nauczycielami i przekonywała do reformy edukacji

Minister Barbara Nowacka spotkała się z nauczycielami i dyrektorami szczecińskich przedszkoli w Szczecinie. Promowała reformę edukacji Kompas Jutra. Fot. Agata JANKOWSKA

Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka przyjechała do Szczecina, aby w środę 4 marca spotkać się z dyrektorami i nauczycielami przedszkoli ze Szczecina i regionu. Środowe spotkanie miało miejsce w budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy Alei Piastów.

Tematem spotkania była zapowiadana reforma edukacji pn. "Reforma26. Kierunek: Kompas Jutra". Organizatorzy zaprezentowali jej najważniejsze założenia, omawiali doświadczenia z pilotaży i działań wdrożeniowych, przedstawili praktyczne rozwiązania możliwe do zastosowania w codziennej pracy, pozwolili również zgromadzonym na zadawanie pytań i wymianę doświadczeń.

Wydarzenie rozpoczęło przemówienie Barbary Nowackiej, która starała się przekonać zgromadzonych w auli ZUT pedagogów do głównych założeń reformy. Jedno z nich dotyczy zmian programowych w przedszkolach. Ministerstwu, jak podkreśliła szefowa resortu, chodzi przede wszystkim o wyrównanie poziomu wśród przedszkolaków i zapewnienie ciągłości między edukacją przedszkolna a późniejszą edukacją w szkołach podstawowych.

- Szkoła to też przede wszystkim - z takiej perspektywy młodego człowieka - ciągła podróż przez jego życie. Nauka pewnych wartości, zachowań, norm społecznych. W przedszkolach doskonale wiecie, jak bardzo jest różnie, bo te pierwsze zróżnicowania widzicie właśnie wy, w przedszkolu,

gdzie dziecko przychodzi z różnymi umiejętnościami. Jedno już dużo umie wokół siebie zrobić, inne trochę mniej. Widzicie też jego różne talenty i już na pewno u najmniejszych widać, że ten to bardziej w kierunku ścisłym, ten by chętnie spojrzał na literki, ten zdolny sportowo, a ten interesujący się plastyką, rysunkiem, wrażliwie, artystycznie. Wy już to widzicie, ale uczycie jeszcze czegoś innego, czegoś bardzo ważnego, co później, jak nie jest kontynuowane w szkole, kompletnie znika - uważa minister edukacji.

Skomentowała również zamieszanie wokół ograniczenia uczniom dostępu do urządzeń elektronicznych. Zastrzegła, że nie dotyczy to korzystania ze szkolnych komputerów czy laptopów niezbędnych do pracy nauczycieli.

- Nie ma żadnej reformy i żadnej zmiany bez zaangażowania nauczycieli. Ale o co chodzi z tym ekranem? Widzicie, jakie dzieciaki do was trafiają. Jedne zaciekawione, rozbudzone światem, szczęśliwe, pogodne, a inne przyzwyczajone do tego, że jedzą, patrząc w komórkę. Przecież to jest dramat. To jest nieszczęście. I nikt nie oczekuje, że wy będziecie wychowywać rodziców. Ale możemy pomóc temu młodemu pokoleniu, bo skala uzależnienia dzieci - to już widać - brak umiejętności koncentracji, brak umiejętności uczenia się, brak umiejętności budowania relacji, przebodźcowanie - już są codziennością od kilku lat - mówiła B. Nowacka.©℗

Agata Jankowska

