Maturzyści mogą skorzystać z bezpłatnych kursów

Powoli można już myśleć o egzaminie dojrzałości… Fot. US

Uniwersytet Szczeciński zaprasza maturzystów do udziału w bezpłatnych kursach przygotowujących do egzaminu dojrzałości. Oferta skierowana jest do uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, którzy chcą usystematyzować wiedzę, uzupełnić ewentualne zaległości oraz skutecznie przygotować się do matury pod okiem wykwalifikowanych wykładowców.

Uniwersytet Szczeciński oferuje kursy przygotowawcze z następujących przedmiotów: matematyka, język polski, geografia, biologia, język angielski, język niemiecki, wiedza o społeczeństwie.

Kursy adresowane są do uczniów klas maturalnych, którzy mają trudności z opanowaniem konkretnych zagadnień, chcą powtórzyć i uporządkować materiał przed egzaminem, planują zdawać maturę na poziomie rozszerzonym, potrzebują dodatkowego wsparcia i motywacji.

Zajęcia realizowane są w formie online i obejmują kilkaset godzin nagranych wykładów, które można odtwarzać w dogodnym miejscu i czasie. Do udziału w kursach wystarczy komputer, tablet lub telefon z dostępem do Internetu. Taka forma nauki pozwala na efektywne zarządzanie czasem i indywidualne dostosowanie tempa przyswajania wiedzy.

Aby zapisać się na kursy, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowych US. Po rejestracji uczestnicy otrzymają dane dostępowe do platformy edukacyjnej, na której zamieszczone są materiały dydaktyczne.

Przypomnijmy, że Politechnika Morska i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaoferowały bezpłatne kursy z matematyki

(as)