Krasomówcze talenty z nagrodami. Uczniowie ze szkoły STO wygrali konkurs w Legnicy

Michał Sobczyk z klasy VIII i Szymon Woźniak z klasy VII - obaj uczący się w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Szczecinie zostali nagrodzeni na Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym w Legnicy. Dla uczniów tej szkoły - na przestrzeni lat - to kolejne sukcesy: placówka stała się kuźnią krasomówczych talentów, ma już bowiem trzech laureatów I miejsca, laureatkę III miejsca i laureata II miejsca oraz wiele Nagród Specjalnych.

Konkurs odbywał się w dniach 17-20 listopada. Chłopcy zajęli II miejsce ex aequo z kwalifikacją do ścisłego finału, do którego przeszło siedmiu młodych krasomówców. Następnego dnia zmagań, podczas siedmiominutowych wystąpień, ponownie wywalczyli II miejsce w Polsce. Po mowie improwizowanej i zsumowaniu punktów Szymon Woźniak awansował na I miejsce! Otrzymał też Nagrodę Specjalną Przewodniczącego Jury. Michał Sobczyk zdobył VI lokatę oraz Nagrodę Specjalną Prezesa PTTK w Przeworsku.

- W Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci Szkół Podstawowych mamy trzy bardzo trudne etapy: I etap to eliminacje wojewódzkie, gdzie prezentowane jest pierwsze wystąpienie trwające 5 minut, z tolerancją 30 sekund. II etap to eliminacje ogólnopolskie w Legnicy i wyłonienie pięciu najlepszych krasomówców do ścisłego finału. III etap to finał ogólnopolski. Wówczas pięciu najlepszych krasomówców prezentuje drugie wystąpienie, tym razem 7 minutowe, z tolerancją 30 sekund - opowiada Teresa Popow, nauczycielka języka polskiego, która przygotowywała uczniów do finału. - Bezpośrednio po swoich wystąpieniach finaliści prezentują w ciągu 3 minut, z tolerancją 30 sekund, dodatkowo wylosowany przez siebie temat bez wcześniejszego przygotowania. Łączna punktacja wystąpień 7 i 3 minutowych uzyskana w przesłuchaniach finałowych decyduje o kolejności zajętych przez laureatów miejsc.

Konkurs w Legnicy odbył się już po raz 38. Co roku jest tu nie tylko wspaniała atmosfera, ale zmagania młodzieży w ojczystej mowie pozwalają im nabrać nowych doświadczeń, nawiązać przyjaźnie, przeżyć wspaniałą przygodę.

- Tradycyjnie pobytowi towarzyszy zwiedzanie Legnicy z przewodnikiem, tym razem z panią przewodnik Elżbietą Kot - mamą znanego aktora Tomasza Kota - mówi T. Popow. - Dodatkową atrakcją były warsztaty filcowania oraz cukiernicze. Te drugie, bardzo słodkie i pachnące, obyły się w znanej legnickiej piekarnio - cukierni Okoń. Każdy mógł sam skomponować swoją małą tartę z: kremem budyniowym, bitą śmietaną, kremem czekoladowym, owocami i ozdobami z masy cukrowej.

Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, kształtowanie u młodzieży szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. Zadaniem konkursów jest również rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego historii, dorobku, zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach, wyszukiwanie tematów ciekawych krajoznawczo, a następnie ich prezentowanie. ©℗

(kel)