Klub Historyczny Szlakiem Narbutta uhonorowany

Członkowie Klubu Historycznego Szlakiem Narbutta dumnie prezentują statuetkę „Semper Fidelis” (łac. zawsze wierny)

Podczas Pikniku Niepodległościowego na gryfińskim nabrzeżu Klub Historyczny Szlakiem Narbutta przygotował wiele patriotycznych atrakcji. Wyróżniającym się elementem na stoisku klubowiczów była statuetka „Semper Fidelis” – nagroda przyznawana od 2019 r. przez Instytut Pamięci Narodowej za szczególną pielęgnację pamięci o polskości na Kresach Wschodnich. W tegorocznej edycji, wśród pięciorga laureatów znalazł się KH Szlakiem Narbutta, którego reprezentacja odebrała nagrodę IPN „Semper Fidelis” 5 bm. podczas uroczystej gali w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie.

Wyróżniony za swoją działalność Klub tworzą pasjonaci historii z Gryfina, Szczecina, Drawska i Trzebiatowa. Szczególne miejsce w ich działalności zajmuje dbałość o prawdę historyczną, stąd podejmują wiele działań w kraju i poza jego granicami, aby tę prawdę obronić przed zapomnieniem i zniekształceniem. Uczestniczą w spotkaniach z uczniami i seniorami, uroczystościach patriotycznych, organizują pikniki historyczne, prelekcje edukacyjne i pokazy. Warto podkreślić, że ważną częścią tej aktywności są wyjazdy na Wileńszczyznę wiążące się z udziałem w imprezach upamiętniających imię patrona – Ludwika Narbutta – oraz wielu innych bohaterów Powstania Styczniowego, a także wileńskich i nowogródzkich żołnierzy Armii Krajowej. ©℗

(akme)

