Klub Historyczny Szlakiem Narbutta uhonorowany

Podczas Pikniku Niepodległościowego na gryfińskim nabrzeżu Klub Historyczny Szlakiem Narbutta przygotował wiele patriotycznych atrakcji. Wyróżniającym się elementem na stoisku klubowiczów była statuetka „Semper Fidelis” – nagroda przyznawana od 2019 r. przez Instytut Pamięci Narodowej za szczególną pielęgnację pamięci o polskości na Kresach Wschodnich. W tegorocznej edycji, wśród pięciorga laureatów znalazł się KH Szlakiem Narbutta, którego reprezentacja odebrała nagrodę IPN „Semper Fidelis” 5 bm. podczas uroczystej gali w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie.
Wyróżniony za swoją działalność Klub tworzą pasjonaci historii z Gryfina, Szczecina, Drawska i Trzebiatowa. Szczególne miejsce w ich działalności zajmuje dbałość o prawdę historyczną, stąd podejmują wiele działań w kraju i poza jego granicami, aby tę prawdę obronić przed zapomnieniem i zniekształceniem. Uczestniczą w spotkaniach z uczniami i seniorami, uroczystościach patriotycznych, organizują pikniki historyczne, prelekcje edukacyjne i pokazy. Warto podkreślić, że ważną częścią tej aktywności są wyjazdy na Wileńszczyznę wiążące się z udziałem w imprezach upamiętniających imię patrona – Ludwika Narbutta – oraz wielu innych bohaterów Powstania Styczniowego, a także wileńskich i nowogródzkich żołnierzy Armii Krajowej. ©℗
(akme)