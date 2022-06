Dla zdrowia. Sesja w komorze normobarycznej

Choć mogłoby się wydawać, że w naszym otoczeniu jest wystarczająca ilość pierwiastków, żeby zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie, nie do końca jest to prawda. W otaczającym nas powietrzu jest zaledwie 21 proc. tlenu i 0,03 proc. dwutlenku węgla i 0,00005 proc. wodoru, natomiast ciśnienie często nie przekracza nawet 1000 hPa. Są to, niestety, zbyt małe wartości. Normobaria to terapia polegająca na dostarczaniu odżywczego powietrza w warunkach zwiększonego ciśnienia. Dzięki temu tlen jest lepiej przyswajany i z łatwością dociera do nawet źle ukrwionych obszarów. Powoduje też zwiększenie ilości komórek macierzystych.

Dlaczego warto korzystać z tlenoterapii?

Terapia normobaryczna przynosi wiele korzyści dla zdrowia i ogólnego samopoczucia. Wspomaga leczenie chorób przewlekłych – cukrzycy, astmy, alergii i boreliozy. Inne korzyści płynące z tlenoterapii to m.in. wzmocnienie kości, poprawa stanu skóry, polepszenie wydolności oddechowej, zmniejszenie powikłań pocovidowych. Poprawia ogólny stan organizmu – jakość snu, przemianę materii. Świetnie poprawia wyniki sportowców, zwiększa wydolność organizmu. Jest polecana również w leczeniu trudnych przewlekłych schorzeń psychicznych, takich jak depresja, autyzm lub choroba Alzheimera. Należy jednak pamiętać o tym, że nawet regularne sesje nie zastąpią konsultacji z lekarzem. Istnieje też kilka przeciwwskazań – m.in. rozrusznik serca, odma – lub trwająca chemioterapia.

Wybierz komorę normobaryczną w Szczecinie przy ulicy Modrej

Tlenoterapia czasem kojarzy się z długotrwałym leżeniem w ciasnej kapsule i wdychaniem odżywczego powietrza. Jednak w komorze normobarycznej w Szczecinie terapia przebiega w jak najbardziej komfortowych warunkach. Cała wizyta ma miejsce w przestronnej nowoczesnej komorze z wygodnymi fotelami. Terapia tlenowa polega wyłącznie na spokojnym oddychaniu, więc bez przeszkód zajmiesz się przy tym innymi czynnościami. Nie jest potrzebna żadna dodatkowa aparatura, więc możesz wygodnie czytać książkę, zagrać w grę planszową, przeglądać media społecznościowe – albo nawet wstać, by rozprostować nogi.

Optymalne efekty daje korzystanie z komory 1-2 razy w tygodniu. Dlatego warto rozważyć wykupienie karnetu – w korzystnej cenie. Skraca to również formalności przy wejściu do komory. Warto też śledzić profil FB komory normobarycznej w Szczecinie – aby nie przegapić pojawiających się promocji – @normobariaszczecin.

Z okazji Dnia Dziecka mamy dla Państwa konkurs, w którym wygrać można 5 voucherów – każdy na na 2-godzinny pobyt w komorze dla osoby dorosłej z dzieckiem. Aby wziąć udział w tym konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.komora. Na SMS-y czekamy tylko 1 czerwca. Vouchery otrzyma 5 osób, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 13.30. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

Dla osób, którym nie uda się wygrać w konkursie, mamy również nagrodę pocieszenia – KUPON na rabat 50 proc. na sesje tlenoterapii, do odebrania w redakcji lub w recepcji Normobarii przy ul. Modrej 69 na hasło ZDROWIE MOJEGO DZIECKA. Przez cały rok dzieci w wieku do 6 lat oraz starsze – ale posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą korzystać z komory bezpłatnie – z opiekunem opłacającym sesję wg cennika.