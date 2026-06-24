Czym jest CTX? Spotkanie w Książnicy Pomorskiej

Fot. materiały organizatora

Odpowiedzi na zawarte w tytule pytanie udzieli dziś, w środę 24 czerwca, Grzegorz Czarnecki – twórca nowego systemu interaktywnych publikacji i edukacji. Spotkanie na temat projektu zaplanowano na 24 czerwca w sali im. Zbigniewa Herberta Książnicy Pomorskiej. Początek o godzinie 17.00. Wstęp wolny.

REKLAMA

Cyfryzacja zmusza do poszukiwania kolejnych rozwiązań związanych z lepszym korzystaniem z szeregu narzędzi pomagających w poruszaniu się po wirtualnym świecie. Najnowszym produktem na tym rynku jest Projekt CTX powstały z potrzeby poszukiwania nowej formy prezentacji wiedzy, lepiej odpowiadającej sposobowi, w jaki współcześni odbiorcy uczą się, czytają i korzystają z informacji.

Jego twórcą jest Grzegorz Czarnecki, szczeciński wydawca i nauczyciel, od wielu lat zajmujący się popularyzacją wiedzy oraz tworzeniem publikacji popularnonaukowych. Doświadczenia zdobyte podczas pracy wydawniczej oraz działalności dydaktycznej doprowadziły go do pytania: czy tradycyjne formy publikacji są nadal wystarczające?

– PDF-y, e-booki i strony internetowe umożliwiają przekazywanie informacji, jednak coraz częściej wymagają od czytelnika ciągłego przełączania się pomiędzy różnymi źródłami wiedzy. – stwierdził Grzegorz Czarnecki. – W efekcie proces nauki staje się mniej płynny i bardziej rozproszony.

Rozpoczął więc prace nad nowym sposobem organizowania wiedzy. Tak narodziła się koncepcja systemu CTX oraz formatu CTXBOOK – interaktywnej publikacji cyfrowej łączącej tekst, obrazy, audio, video i wyjaśnienia kontekstowe w jednym miejscu.

Celem projektu jest tworzenie materiałów, które pomagają odbiorcom szybciej rozumieć, skuteczniej się uczyć i pozostawać w naturalnym kontakcie z wiedzą bez konieczności opuszczania publikacji.

Projekt CTX rozwijany jest w Szczecinie jako niezależna inicjatywa łącząca doświadczenia wydawnicze, edukacyjne i nowoczesne technologie. System CTX składa się z trzech elementów: CTXBOOK – nowy format interaktywnej publikacji, CTXLIBRARY – biblioteka publikacji dostępnych dla czytelników z całego świata oraz z CTXLESSONS – systemu lekcji i kursów opartych na CTXBOOK-ach. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI

REKLAMA