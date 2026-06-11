Chrześcijańska demokracja, czyli utracony Złoty Róg

W czwartek (11 czerwca) o godz. 17.30 w Przystanku Historia w "Posejdonie" przy Bramie Portowej w Szczecinie rozpocznie się dyskusja „Chrześcijańska demokracja - utracony Złoty Róg”. Zaprasza na nią Instytut Pamięci Narodowej.

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W czerwcu br. przypada 85. rocznica śmierci Ignacego Jana Paderewskiego, znakomitego pianisty i kompozytora, męża stanu, orędownika sprawy polskiej, prezydenta Rady Ministrów, patrona zjednoczenia środowisk chadeckich w latach trzydziestych XX w. Postać ta staje się punktem wyjścia do głębszej refleksji nad Chrześcijańską Demokracją.

Gdzie podziała się dawna potęga chadecji? Dlaczego w Polsce – kraju o głębokich korzeniach religijnych – ugrupowania te roztrwoniły swój potencjał, a młodopolski "Złoty Róg" stał się symbolem zaprzepaszczonych szans? O tym, czy chadecja "nad Wisłą" i w Europie Zachodniej to dziś realna siła, czy tylko pusty szyld, porozmawiają publicysta Maciej Łętowski oraz były marszałek Sejmu Marek Jurek. Ich dyskusję moderować będzie prof. Tomasz Sikorski z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego i szczecińskiego IPN-u.

(as)

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