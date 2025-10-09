15-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gryfinie

Fot. Czytelniczka

W czwartek słuchaczki i słuchacze Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zainaugurowali nowy rok akademicki. Tegoroczna uroczystość otwarcia zbiegła się z Jubileuszem 15-lecia placówki, której powołanie było pomysłem miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dodajmy, dobrym pomysłem, bo z roku na rok przybywało nie tylko zainteresowanych, ale i ciekawych form aktywności, o czym „Kurier” od czasu do czasu informował. Akademickiej społeczności GUTW życzymy satysfakcji z nauki i rozwoju pasji, wielu inspirujących doświadczeń oraz wszelkiej pomyślności.

(akme)

