Zieleń, jezioro… – w czwartek idziemy na spacer! Nad wody Głębokiego

Kto jeszcze nie ma planów na czwartkowy wieczór, a chciałby przynajmniej jego część spędzić w pięknych okolicznościach przyrody, ten powinien pomyśleć o Jeziorze Głębokim. Tam tym razem wyruszy wyprawa z najbardziej znanym i lubianym przewodnikiem po zieleni Szczecina.

Mowa oczywiście o Pawle Madejskim, który znów zaprasza szczecinian do udziału w cyklicznym „spacerze w poszukiwaniu ciekawych drzew i krzewów”.

– Dla szczecinian to jedno z ulubionych miejsc rekreacyjnych, w którym chętnie spędzają czas wolny. Gdy dla jednych to przede wszystkim kąpielisko, dla innych – wymarzone miejsce spacerów, marszów z kijkami czy wycieczek rowerowych. Tym razem pójdziemy na długi spacer wokół brzegów Jeziora Głębokiego. Śladem urokliwej zieleni – mówi Paweł Madejski. – Wprawdzie na trasie nie napotkamy dendrologicznych egzotyków, ale za to możemy liczyć na znakomity przegląd naszych rodzimych gatunków. W tym także drzew o imponujących rozmiarach, z których część już została uznana za pomnik przyrody. Z pewnością napotkamy zarówno świerki zwyczajne, sosny pospolite klony, dęby, jak i np. modrzewie. Z uwagi na bliskość i obfitość wody z pewnością zobaczymy ciekawe okazy olszy czarnej, wierzb oraz uginające się od ciężaru dojrzewających orzechów leszczyny. Z tablic informacyjnych ścieżki dydaktycznej będziemy mieli okazję poznać jeszcze wiele dodatkowych leśnych ciekawostek. Po obejściu jeziora przejdziemy również kawałek ul. Jaworową, która słynie z zadbanej zieleni przydomowych ogródków, ale skrywa też pewną historyczną niespodziankę.

Spacer wokół Jeziora Głębokiego został zaplanowany na czwartek (26 sierpnia). Rozpocznie się o godz. 17 przy wejściu na kąpielisko. Potrwa co najmniej dwie godziny.

Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny, a wszyscy mile widziani. Uwaga: podczas spaceru należy pamiętać o przestrzeganiu aktualnych zaleceń sanitarnych i nie lekceważyć siły rażenia wszechobecnych komarów.©℗

(an)