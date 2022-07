Z dzieckiem na dwóch kółkach. Rozstrzygniecie konkursu

Miło nam poinformować, że w naszym konkursie piękny rower wygrała pani Katarzyna Blumensztajn. Opis przygody rowerowej na trasie Velo Baltica autorstwa pani Kasi spodobał się nam najbardziej – zapraszamy do lektury – i na wycieczkę zainspirowaną przez panią Kasię!

„Rower towarzyszy nam od zawsze. Najpierw pokochał go Rafał – głowa rodziny. Zapalony triathlonista amator. Miłośnik aktywności w każdym wydaniu. A rower? No cóż. Mieszka z nami pod jednym dachem. I to nie jeden. Ma on także rodzinę w postaci trenażera i całego ekwipunku, który czasem zajmuje salon. O zgrozo! Potem pokochałam go ja. Mama – spontaniczna organizatorka szalonych wypraw na już. I morderca nudy w jednym. Na końcu trójka naszych pociech. A zwłaszcza Liliana, najmłodsza! Z rowerem zaprzyjaźniła się od urodzenia. Chyba wyssała go z mlekiem mamy. Mając nieco ponad 3 lata, wsiadła na dwa kółka i tak kręci do dziś. Pierwsza wyprawa najmłodszej córki miała długość 24 km. Po okolicznych drogach i bezdrożach. A jej celem była stadnina i pyszny obiad w Tarnowie (koło Łobza). Młyn nad Starą Regą ugościł nas także słodkim poczęstunkiem i lemoniadą. Ach, cóż to były za emocje. I te piękne ogrody dookoła. I postać młynarza witająca i zapraszająca do odwiedzin.

Jednak dziś marzy nam się jednak nieco dalsza wycieczka. Wszyscy kochamy ROWER. I MORZE. A gdyby tak połączyć te dwie miłości? Trasa idealna dla całej piątki z różnymi marzeniami?

Tak trafiłam na TRASĘ DLA BOBASA. Dokładniej Trasa rowerowa i spacerowa Kołobrzeg – Ustronie Morskie. Nie za długa i nie za krótka. Z mnóstwem przystanków na przytulaski i gofry z owocami. Nasza wycieczka nie musi być rowerowym maratonem. Musi natomiast sprawiać przyjemność nam wszystkim i każdemu z osobna. Marek ma 9 lat. Maja to 13-stolatka. I Liliana, właśnie w piątek, 24 czerwca 2022 skończy 5 lat. Nie jest łatwo uszczęśliwić wszystkich naraz. Ja jednak spróbuję. Wybrałam trasę raczej płaską, by nie sprawiała trudności Liliance. Nachylenia nie są zbyt duże, więc na pewno wszyscy dadzą radę. Wycieczka będzie także bezpieczna, ponieważ nie ma w pobliżu ruchu samochodowego. Cień drzew zapewni nam wysoki komfort w trakcie wycieczki. Trasa biegnie wzdłuż morza, co jest dla nas wymarzoną miejscówką. Z Kołobrzegu do Ustronia jest raptem 10 km, ale w obie strony to już 20 km. Po drodze będą zejścia na plaże, dlatego zabierzemy ze sobą wiaderka i łopatki. Liliana i Marek uwielbiają piaskowe budowle. No i moczenie nóg OBOWIĄZKOWE. Może nawet pobawimy się w plażowiczów. Trasa, którą wybrałam, jest częścią szlaku rowerowego VELO BALTICA, jest oznaczona znakami R10. Zaczniemy na deptaku, mijając ARCA MEDICAL SPA, gdzie znajduje się mały plac zabaw. Sam hotel oferuje przepyszne desery w swojej obrotowej kawiarni na XI piętrze, z widokiem na morze. MUST HAVE każdego turysty. A jak nam dobrze pójdzie, to wstąpimy do POMERANIA FUN PARK na atrakcje. Jest to całoroczne wesołe miasteczko ze strefą basenową. Każdy znajdzie coś dla siebie. Na końcu trasy zjemy obiad. Nietuzinkowy. W Kołobrzegu, tuż za Latarnią. Restauracja Szalonego Greka. I nawet kolejka w oczekiwaniu na stolik, w której trzeba stać godzinę, nas nie odstraszy. Kuchnia warta grzechu. Każdy musi spróbować.”