Wystrzał z armaty na symbolicznym otwarciu murów w Trzebiatowie

Przeszło siedemset lat temu zapadła decyzja o budowie murów obronnych wokół Trzebiatowa. Budowano je 70 lat i miały długość ok. 2,4 km. Powstały na granitowych głazach, które do dziś - w przeciwieństwie do innych materiałów - są odporne na wodę i spełniają swoją rolę. Ostało się ich jeszcze sporo i mają długość 1,6 km.

200-metrowy odcinek murów położonych przy Redze przeszedł niedawno rewitalizację i w środę odbyło się ich symboliczne otwarcie, na które przybył marszałek województwa Olgierd Geblewicz, posłowie Jarosław Rzepa (PSL) i Artur Łącki (PO), który jak stwierdził urodził się w Gryficach, ale jako miejsce urodzenia podaje Trzebiatów. Potem poseł dokonał symbolicznego odpalenia wystrzału z armaty.

Burmistrz Trzebiatowa, Józef Domański, powiedział, że rewitalizacja murów to kolejna wspólna inwestycja jaka została zrealizowana w ostatnich latach w gminie z udziałem funduszy europejskich i dotacji urzędu marszałkowskiego. Łącznie na kwotę 10 mln zł.

Nie obyło się bez symbolicznego przecięcia wstęgi, a potem była część artystyczna, a także pokaz tańca z ogniem.

Tekst, film i fot. M. KWIATKOWSKI