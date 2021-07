Wspinaczka po widok w Kołobrzegu

Latarnia morska w Kołobrzegu to najbardziej charakterystyczny obiekt w mieście i jeden z najczęściej fotografowanych na polskim Wybrzeżu. Została zbudowana już po II wojnie światowej, bo wcześniej istniejącą latarnię zniszczyły niemieckie wojska. Do jej usadowienia użyto platformy nadbrzeżnego fortu. Zbudowana z czerwonej cegły wieża ma 26 metrów wysokości, a jej światło znajduje się na 36 m n.p.m. Światło obiektu ma zasięg 16 Mm (prawie 30 km). Latarnia stoi w reprezentacyjnym miejscu, tuż przy wejściu do portu – na prawym brzegu Parsęty. Ze szczytu jej wieży rozpościera się malowniczy widok zarówno na morze, jak i port oraz na miasto. Właśnie dlatego Kołobrzeska Latarnia Morska cieszy się dużą popularnością wśród turystów. Wystarczy pokonać 109 schodów, aby móc się cieszyć wspaniałym widokiem. ©℗

(pw)