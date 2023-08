Wojna na parawany. Radny chce zakończyć plażowe praktyki

Wczasowicze na kołobrzeskiej plaży Fot. Artur BAKAJ

Kołobrzeski radny miejski Kamil Barwinek proponuje, aby miasto wprowadziło zakaz używania parawanów na niektórych fragmentach plaż.

Wystosował w tej sprawie nawet interpelację do prezydent Anny Mieczkowskiej, w której informuje, że po długim weekendzie zaczęły do niego docierać głosy niezadowolenia z tak zwanego parawaningu. Mowa o rezerwowaniu sobie w godzinach porannych miejsca na plaży poprzez stawianie płóciennych parawanów. Kamil Barwinek chce, aby pani prezydent zastanowiła się, czy Gmina Miasto Kołobrzeg może ograniczyć ten proceder.

– Jeśli tak, to proszę rozważyć możliwość wprowadzenia zakazu używania parawanów na wybranych odcinkach miejskich (plaż – dop. red.), które cieszą się dużą popularnością – pisze w swojej interpelacji radny Barwinek. – Jeśli nie jest to kompetencją Gminy Miasto Kołobrzeg to proszę rozważyć możliwość wysłania pisma do Urzędu Morskiego w Szczecinie z prośbą o uregulowanie tej sytuacji.

Nie wiadomo, co z tego wyniknie. Zapewne sprawa rozważana będzie już po wakacjach. Tymczasem wojna parawanowa trwa. ©℗

(pw)