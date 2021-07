Weekend w Szczecinie. Nie ma nudy w grodzie Gryfa

Cuda na fasadach

Kolejny spacer po Szczecinie z cyklu „Cuda na fasadach” odbędzie się w piątek. Początek o g. 18 u zbiegu ul. Pocztowej i al. Bohaterów Warszawy, przed kościołem (Pocztowa 22). Wycieczka potrwa dwie godziny, a zakończy się na ulicy Sikorskiego.

Co zaplanował podczas spaceru Michał Rembas?

– Tym razem będziemy zwiedzać rejon alei Piastów oraz ulic Pocztowej i Bolesława Śmiałego – opowiada przewodnik. – W „Kamienicy w lesie” zobaczymy 140-letni magiel i wystawę grafik Pomorza z 1940 r.

Uczestnictwo w spacerze kosztuje 15 zł, młodzież za darmo.

Świecie dziwny

W Operze na Zamku (2 lipca) odbędzie się premiera dwuczęściowego spektaklu baletowego pt. „Świecie dziwny / Coming together” w choreografii wybitnych artystów: Roberta Glumbka i Kevina O’Daya. W przedstawieniu zostaną wykorzystane piosenki Ewy Demarczyk, Marka Grechuty, Czesława Niemena, Frederica Rzewskiego.

Czego miłośnicy baletu mogą się spodziewać po nowym spektaklu szczecińskiej sceny? Oto co opowiada choreograf Kevin O’Day o przygotowywanej przez siebie części: „Projekt «Coming Together» opiera się na koncepcji dotyczącej realnego poczucia wspólnoty. Naszym zadaniem jest akceptacja faktu, iż jesteśmy częścią pewnej grupy. Czasem ludziom łatwo jest być razem, a czasem okazuje się to niemożliwe. Są osoby, z którymi nawiązujemy relacje lekko i bez trudu, ale spotykamy także ludzi, z którymi nie znajdujemy wspólnego języka. Współdziałanie nie zawsze się udaje. Wiemy jednak, że dążenie do zjednoczenia pozostaje najwyższą ludzką wartością. Ponadto, tworząc spektakl, pracujemy m.in. nad utworem Amerykanina o polskich korzeniach, sami będąc kreatywnymi przedstawicielami obu kultur: amerykańskiej i polskiej. Choreograficznie bazujemy zarówno na estetyce baletu współczesnego, jak i klasycznego. Nacisk na zróżnicowanie stylów tanecznych to zasługa samych tancerzy. Ta współpraca bardzo nas do siebie zbliżyła. Był to proces niezwykle osobisty zarówno dla choreografów, jak i dla tancerzy”.

Fenomen grupy Queen

W sobotę w Domu Kultury „Krzemień” w Podjuchach odbędzie się bezpłatny pokaz filmu „Bohemian Rhapsody”, opowiadającego o fenomenie grupy Queen. W roli wokalisty zespołu, Freddiego Mercury’ego, wystąpił Rami Malek.

Film, zatytułowany na cześć jednej z najpopularniejszych piosenek zespołu, to fascynująca podróż do czasu pamiętnego koncertu w ramach Live Aid w lipcu 1985 roku, podczas którego 72 tysiące widzów klaskało w jednym tempie do rytmu utworu „Radio Ga Ga”. Ten niezwykły występ został uznany za najlepszy koncert rockowy w historii, a zespół Queen znalazł się w słynnej Rock and Roll Hall of Fame.

(MON)

Dźwiękami malowany

Koncert pt. „Świat Friedeborna dźwiękami malowany” odbędzie się w niedzielę na dużym dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Początek o g. 16. Występ promuje projekt – „Klasztor w mieście. Miasto w klasztorze”, w ramach którego wydane zostanie polskie tłumaczenie kroniki Paula Friedeborna z 1613 r.

W programie koncertu znajdą się utwory kompozytorów włoskich i pomorskich z przełomu XVI/XVII w. Melomani usłyszą m.in. dzieła twórców szczecińskich – Christiana Spahna, Hieronymusa Jennericha i Friedricha Moviusa, a także prace włoskich mistrzów, jak Giulio Caccini i Claudio Monteverdi. Nie zabraknie instrumentalnego wykonania kompozycji wybitnych północnoeuropejskich przedstawicieli epoki (Jan Pieterszoon Sweelinck) czy utworów mistrzów niemieckiego baroku (Samuel Scheidt).

Podczas koncertu wystąpią: Marzena Wiencis-Mamrot (sopran), Paweł Jakub Wojtasiewicz (kontratenor sopranowy) i Agnieszka Roguska (klawesyn).

(MON)

Zabytkiem po torach

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa ponownie na szczecińskich torach co niedzielę będzie można zobaczyć zabytkowe składy tramwajów typu N kursujące na turystycznej linii „0”. I wybrać się nimi w podróż tym razem innym niż w minionych latach szlakiem, ale tradycyjnie z punktem startu sprzed dworca PKP Szczecin Główny. Ewentualnie dosiąść się na jednym z kolejnych przystanków.

Tramwajowa linia turystyczna „0” obsługiwana taborem historycznym funkcjonować będzie od lipca do 29 sierpnia wyłącznie w niedziele. Obowiązywać będzie na niej taryfa dla linii turystycznych. Cena biletu normalnego 3,50 zł, ulgowego 2,50 zł. Sprzedaż biletów – bezpośrednio w pojazdach u konduktorów.

Trasa linii: Dworzec Główny – Nowa – Dworcowa – Brama Portowa – Krzywoustego – al. Bohaterów Warszawy – Wawrzyniaka – al. Wojska Polskiego – Arkońska – Las Arkoński – Niemierzyńska – al. Wyzwolenia – Piłsudskiego – al. Piastów – Pomorzany – Chmielewskiego – Kolumba – Dworzec Główny.

Obowiązywać będą przystanki: Dworzec Główny, Brama Portowa (10832), Plac Kościuszki, Plac Gałczyńskiego, Rondo Olszewskiego, Las Arkoński (tor zewnętrzny), Muzeum Techniki, Plac Rodła, Plac Grunwaldzki, Plac Szarych Szeregów, Plac Kościuszki, Pomorzany (peron linii 12), Dworzec Główny.

Godziny odjazdu z przystanku Dworzec Główny: 14.36, 15.56.

W tym roku mija 20 lat od uruchomienia linii „0” i na inaugurację w niedzielę 4 lipca będą na niej kursowały dwa tramwaje. Dzięki temu większa liczba osób będzie mogła skorzystać z tej letniej atrakcji.

(MIR)