Warto się wybrać. Weekend w regionie

Zespół instrumentalny Ultra Musicam: Karol Lipiński-Brańka – skrzypce, Anna Wróbel – wiolonczela i Agnieszka Wesołowska – klawesyn. Fot. FMOiK

Koncerty organowe

Trwa Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. W piątek (31 lipca) o g. 19 przy zabytkowych organach zasiądzie Tomasz Zebura. Usłyszymy także Magdalenę Witczak (sopran) oraz zespół instrumentalny Ultra Musicam w składzie: Karol Lipiński-Brańka – skrzypce, Anna Wróbel – wiolonczela i Agnieszka Wesołowska – klawesyn.

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Tomasz Zebura studiował grę organową oraz muzykę kościelną na UMFC w Warszawie, a także w Musikhochschule w Lubece i Hochschule für Musik we Freiburgu (Niemcy) oraz Hochschule w Lucernie (Szwajcaria). W 2013 uzyskał stopień doktora sztuki na UMFC w Warszawie. Jest laureatem konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Jako solista i kameralista występuje w wielu krajach Europy, biorąc również udział w prawykonaniach utworów kompozytorów współczesnych. Od 2019 jest głównym organistą kościoła p.w. św. Józefa w Zurychu.

Magdalena Witczak ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Łodzi w klasie skrzypiec, następnie studiowała w klasie śpiewu solowego w gdańskiej Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki, którą ukończyła, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Jest laureatką wielu konkursów sztuki wokalnej. Zadebiutowała w 1999 roku rolą Rozyny w „Cyruliku Sewilskim” G. Rossiniego, nominowana była do Nagrody im. A. Hiolskiego za najlepszy debiut roku. Wykonuje muzykę operową i operetkową, oratoryjno-kantatową, a także recitale solowe oraz koncerty kameralne. W 2006 uzyskała stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej – wokalistyka, w 2012 – stopień nauczyciela dyplomowanego, a w 2015 – stopień doktora habilitowanego. Od 2017 zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Akademii Sztuki w Szczecinie. W 2016 otrzymała honorową odznakę od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla kultury polskiej”.

Wioska artystyczna zaprasza

Co zobaczymy w Wiosce Artystycznej Janowo (nieopodal Rewala)?

Piątek, 31 lipca, g. 20.15

Ciechowski w lustrze. Muzyczno-teatralna podróż przez największe przeboje Republiki i Obywatela G.C. Dwoje bohaterów mierzy się z pytaniami o tożsamość i autentyczność, a kultowe utwory stają się kluczem do współczesnych refleksji. Czy gdy patrzymy w lustro, wciąż widzimy siebie?

Sobota, 1 sierpnia, 20.15

"Legendy jazzu" - Poznański Kwartet Jazzowy "Spóźnieni". Największe przeboje światowych legend jazzu. Zespół zabiera publiczność do miejsc, w których giganci gatunku, w latach 30., 40., 50. i 60. XX wieku, grali utwory będące dziś standardami jazzowymi. To standardy znane nawet tym, którzy nie są entuzjastami tego gatunku, ikoniczne utwory, które każdy jest w stanie rozpoznać po symbolicznych „trzech nutkach”, takich artystów jak np. George Gershwin, Dave Brubeck, Herbie Hancock, John Coltrane, Wayne Shorter, Sonny Rollins, Antonio Carlos Jobim, Kenny Burrell i Frank Sinatra… Koncerty okraszone są anegdotami przybliżającymi kulisy powstania prezentowanych utworów.

Niedziela, 2 sierpnia, g. 17

Bajka improwizowana – Scena IMPRO Teatru Nowego w Łodzi. Dawno, dawno temu… a może właśnie dzisiaj? W krainie pełnej magii, gadających zwierząt, księżniczek, potworów i superbohaterów wszystko jest możliwe – bo to Ty decydujesz, kto uratuje królestwo i kto potrzebuje pomocy! Tu nie ma scenariusza, jest za to dużo śmiechu, czarodziejskiego chaosu i fabuł wymyślanych na gorąco. Dzieci uwielbiają naszą bajkę, a do tego same z nami improwizują na scenie!

Niedziela, 2 sierpnia, g. 20.15

Wieczorek zapoznawczy – komedia improwizowana – Scena IMPRO Teatru Nowego w Łodzi. Nie znasz nikogo? Świetnie! Na tej scenie nikt nie zna nikogo – dopóki nie stworzycie im historii, zawodu i dziwnej przeszłości. To będzie wieczorek pełen zaskoczeń, flirtów, gaf i sytuacji, których nie powstydziłby się serialowy scenarzysta.

(reg)

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