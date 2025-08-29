Wakacyjny weekend na Żelechowej

Wydarzenie „Wakacyjny weekend na Żelechowej”. Odbędzie się w parku Brodowskim na terenie sensorycznego ogrodu zabaw. Fot. Mirosław WINCONEK/archiwum

Rada Osiedla Żelechowa zaprasza w najbliższą sobotę i niedzielę (30-31 sierpnia) na wydarzenie „Wakacyjny weekend na Żelechowej”. Odbędzie się w parku Brodowskim na terenie sensorycznego ogrodu zabaw. W sobotę będzie piknik ekologiczny, a w niedzielny wieczór – kino pod chmurką. Przewidziano także ekologiczną grę terenową dla dzieci, ale do niej trzeba się zgłosić do najbliższego piątku, do godz. 12.

– Większość przewidzianych atrakcji związana jest z tematyką szeroko rozumianej międzypokoleniowej edukacji ekologicznej zarówno dla dzieci jak i dorosłych mieszkańców naszego osiedla w zakresie ekologii, segregacji odpadów, recyklingu, zmian klimatu, retencji wody – informuje Mirosław Marcinów, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Żelechowa. – Dodatkowo przewidujemy zabawy ruchowe dla najmłodszych, konkursy z nagrodami, tworzenie ekopamiątek.

Wydarzenie „Wakacyjny weekend na Żelechowej” organizowane jest w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Osiedlowe 2025”, a oczekiwanym rezultatem projektu będzie podniesienie świadomości ekologicznej, integracja międzypokoleniowa mieszkańców osiedla Żelechowa, a także stworzenie inspirującej przestrzeni do edukacji i dobrej zabawy łączącej lokalną społeczność, instytucje oraz organizacje wokół idei ekologii i troski o środowisko.

Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o godz. 11, a już o 11.30 wystartuje ekologiczna gra terenowa dla dzieci w wieku 8-12 lat (jej uczestnicy powinni przyjść wcześniej, żeby odebrać karty gry na stoisku Rady Osiedla Żelechowa). O godz. 13.30 ma się rozpocząć spacer dendrologiczny w parku Brodowskim. Na sobotę zaplanowano również: warsztaty z recyklingu i segregacji odpadów – miniśmieciarka, tworzenie własnych ekologicznych pamiątek, gry i zabawy podwórkowe, ekologiczne zagadki, konkursy z nagrodami, pokazy udzielania pierwszej pomocy – zapoznanie z wyposażeniem ambulansu, prelekcje jak dbać o bezpieczeństwo nad wodą i w lesie, słodkie wypieki mieszkańców, owocowe przekąski, wymiana elektroodpadów na sadzonki. To wszystko do godz. 16.

A w niedzielę o godz. 21 przewidziano kino pod chmurką.

Więcej informacji o wydarzeniu i zapisach do gry terenowej można znaleźć na Facebooku: Park Brodowski Żelechowa.

(sag)