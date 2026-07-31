W plenerze przed dużym ekranem

W sierpniu rusza druga edycja „Letniego Kina Plenerowego – Wakacje z Powiatem Polickim”. Duży ekran zawita w różne zakątki powiatu – od plaży, przez nabrzeże, po lokalne miejsca spotkań mieszkańców.
W programie znalazły się seanse w różnych plenerowych lokalizacjach – na plaży, przy świetlicach, w parkach i miejscach spotkań lokalnych społeczności.
Pierwszy pokaz odbędzie się 1 sierpnia o godz. 20.30 w Grzepnicy. Widzowie zobaczą film „Jak zostać królem”.
Letnie Kino Plenerowe ma być okazją nie tylko do obejrzenia filmu, ale także do wspólnego spędzenia czasu i integracji mieszkańców wszystkich gmin Powiatu Polickiego.
Harmonogram seansów:
1 sierpnia, godz. 20.30 – „Jak zostać królem” – Grzepnica 8C
7 sierpnia, godz. 20.30 – „Praktykant” – Nowe Warpno, plaża miejska
8 sierpnia, godz. 20.30 – „Praktykant” – Pilchowo, ul. Spacerowa 13A
21 sierpnia, godz. 20.00 – „Był sobie pies” – Kamieniec 27A
22 sierpnia, godz. 20.00 – „Fabelmanowie” – OSP Dobra, ul. Szczecińska 16B
28 sierpnia, godz. 19.30 – „Był sobie pies” – Siadło Dolne, nabrzeże
29 sierpnia, godz. 19.00 – „Mamma Mia!” – park przy Kapitanacie Portu Urzędu Morskiego w Szczecinie, ul. Portowa 23 w Trzebieży.
Udział we wszystkich pokazach jest bezpłatny.
(K)