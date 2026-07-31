W plenerze przed dużym ekranem

Pierwszy pokaz odbędzie się 1 sierpnia o godz. 20.30 w Grzepnicy. Widzowie zobaczą film „Jak zostać królem”. Fot. materiały dystrybutora

W sierpniu rusza druga edycja „Letniego Kina Plenerowego – Wakacje z Powiatem Polickim”. Duży ekran zawita w różne zakątki powiatu – od plaży, przez nabrzeże, po lokalne miejsca spotkań mieszkańców.

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W programie znalazły się seanse w różnych plenerowych lokalizacjach – na plaży, przy świetlicach, w parkach i miejscach spotkań lokalnych społeczności.



Pierwszy pokaz odbędzie się 1 sierpnia o godz. 20.30 w Grzepnicy. Widzowie zobaczą film „Jak zostać królem”.

Letnie Kino Plenerowe ma być okazją nie tylko do obejrzenia filmu, ale także do wspólnego spędzenia czasu i integracji mieszkańców wszystkich gmin Powiatu Polickiego.



Harmonogram seansów:

1 sierpnia, godz. 20.30 – „Jak zostać królem” – Grzepnica 8C

7 sierpnia, godz. 20.30 – „Praktykant” – Nowe Warpno, plaża miejska

8 sierpnia, godz. 20.30 – „Praktykant” – Pilchowo, ul. Spacerowa 13A

21 sierpnia, godz. 20.00 – „Był sobie pies” – Kamieniec 27A

22 sierpnia, godz. 20.00 – „Fabelmanowie” – OSP Dobra, ul. Szczecińska 16B

28 sierpnia, godz. 19.30 – „Był sobie pies” – Siadło Dolne, nabrzeże

29 sierpnia, godz. 19.00 – „Mamma Mia!” – park przy Kapitanacie Portu Urzędu Morskiego w Szczecinie, ul. Portowa 23 w Trzebieży.

Udział we wszystkich pokazach jest bezpłatny.

(K)

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