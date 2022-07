Tytuł mistrzowski dla pary Grzegorz Szymański - Dawid Pakulski, czyli Trzebiatów górą

Na stadionie w Trzebiatowie odbyły się w niedzielę (17 lipca) mistrzostwa Polski strongmenów w parach.

Na płycie boiska ujrzeliśmy w akcji dziesięciu polskich siłaczy, którzy rywalizowali w sześciu konkurencjach. Polegały m.in. na przenoszeniu ważącego 450 kg „łóżka”, załadowania na samochód kilku ważących po kilkaset kilogramów ciężarów i utrzymaniu w pozycji poziomej pojemnika na śmieci, czy też wnoszeniu po schodach ciężarów na czas.

O tytuł mistrza Polski walczyło pięć par: Dariusz Błaszczyk - Paweł Kobylarz, Maciej Hirsz - Tomasz Lademann, Dariusz Wejer - Mariusz Dorawa i Sebastian Kurek - Paweł Piskorz. Zawody sędziowała czwórka znanych strongmenów: Mariusz Pudzianowski (chętnie pozował do zdjęć), Sławomir Toczek, Konrad Karwat i Sławomir Orzeł.

Mistrzami Polski została para: Grzegorz Szymański - Dawid Pakulski. Szymański jest mieszkańcem Trzebiatowa i to on namówił władze miasta i burmistrza Józefa Domańskiego do organizacji imprezy, na której pojawiło się przeszło dwa tysiące widzów.

Warto przypomnieć, że ostatnia taka impreza odbyła się w Trzebiatowie 13 lat temu. Teraz zapewne wejdzie do stałego punktu corocznych imprez Trzebiatowa.

Tekst i fot. Mirosław KWIATKOWSKI