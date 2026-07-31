Sztuka i muzyka nad Miedwiem

Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne SAIE od 24 lat łączą twórców z różnych miejsc i pokoleń. Fot. Malachit

Uczestnicy XXIV Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych SAIE zaprezentują efekty swojego talentu mieszkańcom i turystom. Finał wydarzenia odbędzie się w sobotę, 1 sierpnia, w Morzyczynie nad jeziorem Miedwie.

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Warsztaty "Nad jeziorem Miedwie" rozpoczęły się 22 lipca. Tradycyjnie zgromadziły artystów oraz miłośników sztuki z różnych środowisk. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Artystyczne Integracji Europejskiej w Szczecinie, które od ponad dwóch dekad promuje twórczość artystyczną.

Kulminacyjnym punktem tegorocznego pleneru będzie wystawa poplenerowa w sobotę, 1 sierpnia. Od godziny 14 w muszli koncertowej będzie można obejrzeć prace powstałe podczas warsztatów. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć obrazy i dzieła stworzone w malowniczej scenerii jeziora Miedwie. O godzinie 15 w amfiteatrze rozpocznie się koncert finałowy Countdown Orchestra im. Jana Skrosia z Miejskiego Ośrodka Kultury Dąbie.

Podczas warsztatów organizowane były również zajęcia plastyczne i muzyczne w amfiteatrze oraz warsztaty plastyczne w motelu Polonus. Dzięki temu wydarzenie miało charakter otwarty i angażowało zarówno uczestników pleneru jak i osoby zainteresowane rozwijaniem pasji.

W tegorocznej edycji uczestniczą nie tylko członkowie SAIE, ale również artyści z grupy malarskiej Malachit, działającej przy Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie.

- Można nas spotkać przy sztalugach od rana do wieczora - mówią artyści z Malachitu. - Z pasją przelewamy na płótno piękno otaczającej przyrody, emocje i własną artystyczną wrażliwość. Powstają obrazy pełne światła, kolorów i niezwykłych historii, które już wkrótce będzie można podziwiać podczas wystawy poplenerowej.

Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne SAIE od 24 lat łączą twórców z różnych miejsc i pokoleń. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców regionu oraz turystów do udziału w sobotnim wernisażu i koncercie.

(w)

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