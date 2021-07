Szczeżuje na ratunek miastu! W forcie wiedzą już, jak zaradzić komarom

Fort Gerharda w Świnoujściu ruszył do walki z plagą komarów! Nie będą to jednak żadne szkodliwe dla środowiska chemikalia, ale środki naturalne. Do fosy muzealnicy wypuścili szczeżuje. To gatunek małży, która oczyszcza wodę. W czym ma to pomóc? W artykule wyjaśniamy!

Przypomnijmy, że Świnoujście, jak niemal każdego roku, nawiedziła plaga komarów. Tym razem przez ponad tydzień dość skutecznie psuły PR kurortu. Obecnie komary nieco odpuściły, ale nie oznacza to, że problem został całkowicie rozwiązany. Podczas gdy miasto rozwiązało umowę z firmą odkomarzającą wyspy i liczy, że kolejna okaże się skuteczniejsza, to w Forcie Gerharda do sprawy podeszli kompleksowo i walkę z komarami rozpisali na długie miesiące, a nawet… lata.

– Jak szczeżuje walczą z komarami? Cóż… nie jest to walka bezpośrednia. Szczeżuje zagrzebują się częściowo w mule. Odżywiają się odfiltrowując pokarm z wody. W ten sposób oczyszczają akwen i poprawiają warunki dla rybek, a te, jak np. karasie uwielbiają larwy komarów. Proces oczywiście nie ma szansy przynieść ekspresowego efektu, ale za parę lat… kto wie – śmieje się Nikodem Rusin, pasjonat historii z Fortu Gerharda.

Muzealnicy dodają, że szczeżuje są super. Z obserwacji wynika, że te, które trafiły do fosy otaczającej Fort Gerharda, kilka lat temu – dobrze się w niej czują. ©℗

Tekst i fot. BaT