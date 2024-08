Sobotnia joga na Różance [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w zajęciach jogi organizowanych w malowniczej scenerii Różanki. To doskonała okazja, aby oderwać się od codzienności, poprawić swoją elastyczność i wzmocnić ciało. Zajęcia prowadzi instruktorka jogi terapeutycznej Anna Rup (Jogarnij Się). Ćwiczenia dostosowane są do różnych poziomów zaawansowania. Zajęcia będą odbywać się w soboty co najmniej do końca wakacji.

Goraj