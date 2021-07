Rowerem z Wisełki do Międzywodzia już za rok

Od kilku lat Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski realizuje projekt budowy trasy rowerowej Velo Baltica, która stanowi część europejskiej trasy wokół Morza Bałtyckiego Eurevelo 10.

Zaprojektowano ją tak, by wykorzystać zbudowane dotychczas drogi rowerowe, co w wielu miejscach się udało. Powstały nowe odcinki na Wybrzeżu Rewalskim, m.in. łączące Pustkowo z Pobierowem, a także nowa trasa spod latarni morskiej w Niechorzu do Rewala, która włączyła się w istniejącą już ścieżkę.

Obecnie trwają roboty związane z budową 10-kilometrowej ścieżki pomiędzy Wisełką a Międzywodziem, której oddanie do użytku przewidziane jest na maj przyszłego roku. Koszt inwestycji to 16 mln zł. W Międzywodziu trasa ta włączy się w istniejącą od kilku lat ścieżkę prowadzącą do Dziwnowa. Trwają także przygotowania do budowy ścieżki wzdłuż Wolińskiego Parku Narodowego, która, jak już pisaliśmy, będzie przebiegała wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 102, a nie jak to pierwotnie planowano przez teren parku, co związane było z wycinką drzew w lesie i niwelacją terenu – co podniosłoby znacznie koszty inwestycji nie wspominając o bezsensownej wycince drzew.

Jak bardzo ta trasa jest potrzebna, wiedzą ci wszyscy ze zmotoryzowanych, którzy jadą nadmorską trasą 102, po której poruszają się rowerzyści. Niekiedy są problemy z ich wyprzedzeniem, więc jedzie za nimi sznur pojazdów.

Po połączeniu wszystkich odcinków, cała trasa Velo Baltica na terenie województwa zachodniopomorskiego będzie mieć około 240 km. ©℗

Tekst i fot. Mirosław KWIATKOWSKI