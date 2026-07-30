Rowerem wokół Zalewu. Rodzinny odcinek, który warto przejechać – z Dąbia do Stepnicy [GALERIA]

Fot. Dariusz GORAJSKI

Nie trzeba wyjeżdżać nad morze ani w góry, żeby spędzić aktywny weekend z rodziną. Jedną z najlepszych propozycji na jednodniową wycieczkę jest odcinek z Dąbia do Stepnicy, będący częścią Międzynarodowego Szlaku Rowerowego Wokół Zalewu Szczecińskiego (Stettiner Haff Rundweg). Na tym fragmencie szlak pokrywa się z zachodniopomorską trasą Blue Velo. To niemal płaska trasa prowadząca głównie z dala od ruchu samochodowego, dzięki czemu jest polecana rodzinom z dziećmi oraz wszystkim, którzy chcą spokojnie spędzić dzień na rowerze.

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Międzynarodowy Szlak Rowerowy Wokół Zalewu Szczecińskiego tworzy blisko 300-kilometrową pętlę prowadzącą przez Polskę i Niemcy. Łączy Szczecin z Wolinem, Stepnicą, Nowym Warpnem, Świnoujściem oraz niemieckimi miejscowościami położonymi nad Zalewem Szczecińskim. Odcinek z Dąbia do Stepnicy należy do najłatwiejszych na całej trasie. Nie ma tu wymagających podjazdów, a większość drogi prowadzi po wydzielonych drogach rowerowych, wałach przeciwpowodziowych i lokalnych drogach o niewielkim natężeniu ruchu. Do pokonania jest około 45 kilometrów. Sam przejazd zajmuje około czterech godzin, ale warto przeznaczyć na wycieczkę cały dzień.

Trudno oprzeć się pokusie zatrzymania przy plaży, w marinie czy na jednym z punktów widokowych. Rodziny z dziećmi powinny zaplanować sześć, a nawet osiem godzin, aby spokojnie odpocząć, zjeść posiłek i nacieszyć się krajobrazami. Najlepiej rozpocząć wyprawę w Dąbiu. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan roweru, dopompować opony i zabrać podstawowy zestaw naprawczy. Na wielu odcinkach trasy przez dłuższy czas nie ma sklepów, dlatego nie powinno zabraknąć wody i prowiantu. W słoneczne dni przydadzą się również nakrycie głowy oraz krem z filtrem, ponieważ na wałach przeciwpowodziowych cienia jest niewiele.

Najwygodniej trasę pokonuje się rowerem trekkingowym, crossowym lub górskim. Asfalt przeplata się tu z betonowymi płytami i krótkimi odcinkami utwardzonego szutru. Szosówka nie będzie najlepszym wyborem, natomiast dzieci, które mają już za sobą pierwsze dłuższe wycieczki, bez problemu poradzą sobie na własnych rowerach. Młodsze mogą podróżować w przyczepce lub foteliku.

Już kilka kilometrów za Dąbiem krajobraz całkowicie się zmienia. Miejskie ulice ustępują miejsca rozlewiskom Odry, kanałom i łąkom. To obszar cenny przyrodniczo, należący do sieci Natura 2000. Wśród trzcin często można dostrzec czaple, łabędzie, kormorany, a przy odrobinie szczęścia także bielika. Dobrze mieć przy sobie lornetkę, bo obserwacja ptaków jest jedną z atrakcji tej trasy.

Pierwszy dłuższy postój warto zaplanować w Lubczynie. Miejscowa marina i plaża to jedno z najbardziej lubianych miejsc odpoczynku na całej trasie. Są ławki, pomosty, plac zabaw oraz szeroka plaża z łagodnym zejściem do wody. W sezonie można kupić lody, gofry czy napić się kawy, a dzieci mają okazję odpocząć od pedałowania przed dalszą drogą. Kilkaset metrów przed Lubczyną znajduje się miejsce, które zna większość rowerzystów pokonujących ten odcinek. Tuż przy trasie stoi porzucony wrak. Zardzewiała jednostka od lat wrasta w nadbrzeżny krajobraz i stała się jedną z najbardziej charakterystycznych ciekawostek tej części szlaku. Wiele osób zatrzymuje się tu na kilka minut, by zrobić zdjęcie lub po prostu przyjrzeć się nietypowemu widokowi. Kolejne kilometry prowadzą koroną wałów przeciwpowodziowych. To właśnie tutaj najlepiej widać rozległe panoramy Jeziora Dąbie, rozlewisk Odry i terenów przylegających do Zalewu Szczecińskiego. Samochody pojawiają się sporadycznie, dlatego można spokojnie jechać obok siebie i rozmawiać. Trzeba jednak zachować ostrożność. Na trasie spotkać można spacerowiczów, wędkarzy oraz innych rowerzystów. Po intensywnych opadach na niektórych fragmentach zalega piasek lub drobny żwir. Meta wycieczki znajduje się w Stepnicy. Miasteczko od kilku lat rozwija się jako miejsce wypoczynku nad Zalewem Szczecińskim. Na rowerzystów czeka szeroka plaża, marina, promenada i molo. To dobre miejsce na zakończenie całodziennej wyprawy. W sezonie za obiad trzeba zapłacić przeciętnie od 35 do 60 zł, natomiast porcja smażonej ryby z dodatkami kosztuje zwykle od 40 do 60 zł. Na deser można liczyć na lody, gofry czy lokalne wypieki. Jeżeli ktoś nie planuje wracać tego samego dnia, bez większego problemu znajdzie nocleg. Miejsce na polu namiotowym kosztuje zazwyczaj od 30 do 50 zł za osobę. Pokoje gościnne to wydatek rzędu 80-150 zł za osobę, natomiast apartamenty i rodzinne domki kosztują najczęściej od 300 do 600 zł za dobę, w zależności od terminu i standardu. Coraz większa popularność tego odcinka nie jest przypadkiem. Samorząd województwa konsekwentnie rozbudowuje sieć tras rowerowych. Rozpoczęła się już budowa kolejnego fragmentu Blue Velo pomiędzy Stepnicą a Kopicami. Nowy odcinek poprowadzi po wale przeciwpowodziowym i będzie kolejnym elementem międzynarodowego szlaku wokół Zalewu Szczecińskiego.

Wycieczka z Dąbia do Stepnicy nie wymaga wyczynowego przygotowania ani specjalistycznego sprzętu. Wystarczy sprawny rower, trochę czasu i chęć odkrywania najbliższej okolicy. To jeden z tych szlaków, który pokazuje, że najciekawsze wakacyjne przygody często zaczynają się zaledwie kilka kilometrów od domu.

(dg)

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