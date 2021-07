Regi znowu nikt nie przekopał, ale blisko szczęścia był Radosław Janukiewicz

Po raz piąty nie udało się przekopać Regi, ale nie chodzi o prace hydrotechniczne,. ale kopnięcie piłki nożnej na odległość ok. 59 metrów, tak by wylądowała na przeciwległym brzegu rzeki w miejscu gdzie uchodzi do morza w Mrzeżynie.

Gmina Trzebiatów od pięciu lat organizuje konkurs „Najwyższy czas przekopać Regę”, ale jak dotychczas nikomu się ta sztuka nie udała. Tym razem zmieniono miejsce zawodów i zmniejszono szerokość miejsca przekopu piłki, który w przeszłości wynosił 70 metrów.

Przed zawodami zawodnicy futbolu amerykańskiego z klubu Armada Szczecin zapoznawali turystów z tajnikami tej gry. Każdy mógł spróbować swoich umiejętności i starcia z zawodowcami. W konkursie przekopywania wystartowało 35 zawodników, w tym pięć pań, z których jedna wykopała piłkę do rzeki razem z butem, który wyłowili zbierający w rzece piłki strażacy na motorówce. Zawodnicy prezentowali różne style: jedni kopali z rozbiegu, inni ustawiali piłki na kupce piasku, inni z woleja, a byli tacy czy kopali na boso i osiągali znakomity wynik.

Najlepszym w eliminacjach (każdy miał cztery kopnięcia) okazał się Radosław Janukiewicz znany bramkarz grający obecnie w Chojniczance Chojnice. W przeszłości grał m.in. w Śląsku Wrocław i Pogoni Szczecin. Aż trzy jego kopnięcia były najbliższe brzegu, na którym stała bramka. Wygrał także finał, w którym zagrali najlepsi w eliminacjach. W konkurencji pań najlepszą okazała się mieszkanka Mrzeżyna Marzena Jurkiewicz.

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Grzegorza Krychowiaka w postaci butów piłkarskich z jego autografem. Reprezentant Polski w piłce nożnej urodził się w Mrzeżynie i tu rozpoczynał swoją karierę grając w miejscowym Orle. Jednym ze sponsorów zabawy był Paweł Woźniak szef ośrodka wypoczynkowego Piramida Medical SPA w Mrzeżynie i firmy SUS Travel.

Tekst, film i foto.: Mirosław KWIATKOWSKI