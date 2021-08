Przesunąć znak drogowy. Mają pierwszeństwo, ale się zatrzymują

Jadący ulicą Bursztynową w Niechorzu, którzy skręcają w lewo w ul. Trzebiatowską (przejazd przez tory wąskotorówki) mają pierwszeństwo. Informuje o tym znak drogowy umieszczony 100 metrów przed skrzyżowaniem, chociaż zgodnie z przepisami powinien być ustawiony w odległości 25 metrów.

Kierowcy jadący ulicą Polną (od strony latarni morskiej) zatrzymują się przed krzyżówką, gdyż obowiązuje ich znak stop, ale jadący z centrum wsi także niekiedy to czynią, gdyż nie dostrzegają znaku informującego, że mają pierwszeństwo. Po prostu jest on zbyt daleko od skrzyżowania i zasłaniają go drzewa. Czas najwyższy przesunąć go na przepisowe 25 metrów. ©℗

Tekst i fot. M. KWIATKOWSKI