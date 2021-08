Przed nami Nadmorska bieganina po Pobierowie

Już we wtorek (3 sierpnia) w Pobierowie o godz. 9 odbędzie się poranna „Nadmorska bieganina”, która zawsze gromadzi na starcie wielu miłośników aktywnego wypoczynku. Impreza organizowana przez gminę Rewal, miała już swoją pierwszą rundę w lipcu, a teraz czas na powtórkę. Przed startem do biegu jest wspólna rozgrzewka, a potem biegniemy wspólnie (nie są to wyścigi) w rytm muzyki przez miasteczko. Na trasie są przystanki na odpoczynek i gimnastykę. Każdy uczestnik otrzymuje (gratis) pamiątkową koszulkę i na mecie pakiet śniadaniowy. Start odbędzie się na stadionie przy ul. Moniuszki, gdzie dziś od godz. 18 przyjmowane będą zapisy. W środę biegamy w Niechorzu, a w czwartek w Rewalu.

MK