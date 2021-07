Parawany nadal królują i wyznaczają „naszą” plażę

Upalna pogoda powoduje, że na nadmorskich plażach jest tłok. Pierwsi plażowicze rozbijają swoje parawany już wcześnie rano blokując sobie miejsce, by wypoczywać jak najbliżej wody, potem idą na śniadanie i wracają całą rodziną na plażowanie.

Kilka lat temu parawany chciał zlikwidować jeden z łódzkich adwokatów (przebywał za długo na słońcu?), ale znalazł jedynie poparcie wśród ówczesnych władz Darłowa, które taki zakaz wprowadziły, tylko nie wiedziały jak go egzekwować. Potem z niego szybko zrezygnowały, ale na szczęście inne gminy sprawą się nie zajęły. Bo prawdę mówiąc kto miałby egzekwować zakaz: strażnicy gminni, policjanci czy też pracownicy Urzędu Morskiego?

Parawany mają bowiem plusy (minusy także, ale tych jest mniej) doceniane przez wielu: wyznaczają „nasz” teren na plaży, przez który inni nie przejdą, co ma chociażby znaczenie przy panującej jeszcze pandemii. Obce dzieci nie przebiegną przez nasz kocyk - każdy kto to przeżył przyzna rację. Wielu rodziców małych dzieci woli plażować tuż koło wody i nie muszą stać nad maluchem, który zanurza nogi w morzu, by chociażby nabrać do wiaderka wody. Leżąc przy wodzie rodzice nie muszą przy każdej takiej wyprawie towarzyszyć maluchowi. Mają go na oku i w razie potrzeby błyskawicznie reagują.

Jak widać na zdjęciach i filmie wykonanym na dziwnowskiej plaży większość plażowiczów leży przy morzu, środek plaży jest pusty, a inni - chcący ciszy i spokoju - rozbijają się przy wydmach.

Teks, film i foto: M. KWIATKOWSKI