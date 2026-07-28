Pan Stanisław z Węgorzyna wrócił z lasu z 10 kilogramami kurek

Pan Stanisław z Węgorzyna przywiózł wczoraj do skupu 10 kg kurek. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Dla pana Stanisława z Węgorzyna las od wielu lat jest miejscem, do którego wraca niemal przy każdej wolnej chwili. To właśnie tam znajduje spokój, odpoczynek i swoją największą pasję jaką jest zbieranie grzybów. Ostatnie zbiory okazały się dla niego wyjątkowo udane. W ciągu zaledwie dwóch dni udało mu się zebrać aż 10 kilogramów kurek. Jak przyznaje, to efekt doświadczenia i znajomości okolicznych lasów.

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– Mam swoje sprawdzone miejsca w okolicach Węgorzyna – opowiadał nam wczoraj pan Stanisław, którego spotkaliśmy w skupie w Studnicy, gm. Ińsko, gdzie sprzedaje swoje zbiory. – Nie zdradzam ich nikomu, ale co roku można tam znaleźć piękne kurki.

Pan Stanisław grzyby zbiera od wielu lat. Podkreśla, że nie chodzi wyłącznie o pełny koszyk, ale przede wszystkim o możliwość przebywania na łonie natury.

– Uwielbiam las, to najlepszy sposób na odpoczynek i oderwanie się od codziennych obowiązków – dodaje. – A jeśli przy okazji uda się zebrać tyle kurek, to satysfakcja jest jeszcze większa.

Obecnie sezon na kurki trwa w najlepsze. Grzybiarze, którzy chcą sprzedać swoje zbiory, mogą liczyć w skupach na około 15 zł za kilogram kurek. Tyle samo płacone jest obecnie za kilogram jagód, dlatego wiele osób łączy grzybobranie ze zbieraniem leśnych owoców.

Leśnicy przypominają, aby podczas wypraw do lasu zbierać wyłącznie grzyby, które znamy oraz dbać o przyrodę. Dla wielu mieszkańców regionu grzybobranie to nie tylko sposób na dodatkowy zarobek, ale przede wszystkim tradycja i okazja do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. ©℗

(w)

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