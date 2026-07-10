Organy i kwartet smyczkowy w Kamieniu Pomorskim

Krzysztof Lukas

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. Już w piątek (10 lipca) o g. 19 , można będzie wysłuchać w kamieńskiej katedrze koncertu Krzysztofa Lukasa, który zasiądzie przy zabytkowych organach, a także Kwartet smyczkowy ÈxQuartet, w składzie: Monika Sawczuk – skrzypce, Łukasz Górewicz – skrzypce, Grzegorz Sadowski – altówka, Tomasz Szczęsny – wiolonczela.

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Krzysztof Lukas ukończył studia w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów prof. J. Gembalskiego oraz w Hochschule für Musik w Stuttgarcie, w klasie organów prof. J. Laukvika. Brał udział w kursach mistrzowskich wielu organistów (m.in. T. Koopman i G. Bovet). W 1997 zdobył I nagrodę na ogólnopolskim konkursie organowym w Rumi, jest również laureatem konkursów międzynarodowych w Niemczech, Francji, Włoszech i Rosji. Występował z koncertami za granicą oraz podczas festiwali organowych w Polsce. Dokonał nagrań radiowych i telewizyjnych w Polsce, Niemczech, Austrii oraz we Włoszech i na Słowacji. Prowadzi kursy i seminaria interpretacji muzyki organowej w Europie i Azji. Jest profesorem Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie prowadzi klasę organów oraz pełni funkcję kierownika Katedry Organów i Muzyki Kościelnej.

ÈxQuartet to kwartet smyczkowy składający się z członków Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Szczecińskiej im. M. Karłowicza. Formacja łączy artystów będących wychowankami różnych środowisk muzycznych: Szczecina, Wrocławia oraz Warszawy. Wykonawcy koncertują jako kameraliści, soliści, koncertmistrzowie, co daje możliwość konfrontacji i różnorodnego spojrzenia na wykonawstwo muzyczne. Podstawowym celem zespołu jest prezentacja dzieł w odmiennej niż dotychczas formie ekspresji. ÉxQuartet w 2020 nagrał swoje 3 debiutanckie płyty New Music For String Quartet z muzyką współczesną (albumy otrzymały tytuł laureata Global Music Awards 2021). Artyści koncertowali na licznych festiwalach, m.in.: Kwidzyn International Music Festival, Międzynarodowy Festiwal Organowy w Szczecinie. Kwartet wystąpił podczas premiery nominowanego do Oscara filmu Apolonia, Apolonia, a także w trakcie VI Turnieju Muzyków Prawdziwych oraz zainaugurował otwarcie Instytutu Pileckiego w Berlinie. Zespół zdobył tytuł wicemistrza w Międzynarodowym Turnieju Kameralnym w Bydgoszczy 2022.

(reg)

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