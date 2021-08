Oglądają filmy, zwiedzają, podziwiają wystawy i się bawią. Ińskie Lato Filmowe potrwa do niedzieli 15 sierpnia

Trwa 48. edycja Ińskiego Lata Filmowego. Do Ińska zjechali miłośnicy kina z całego województwa. W ramach festiwalu zostanie pokazanych ponad sto filmów. Maraton filmowy w Ińsku potrwa do 15 sierpnia. Projekcje filmów fabularnych i dokumentalnych odbywają się w kinie Morena, w Jaskini Zapomnianych Snów, a także w plenerze przy Gospodarstwie Rybackim.

– Bardzo dobry był dokument pt. „Andriej Tarkowski. W świątyni kina”, wyświetlony w sobotę – mówi Małgorzata Frymus, dziennikarka Radia Szczecin. – To piękna opowieść filozoficzna syna o ojcu. Miałam też okazję obejrzeć m.in. polską komedię pt. „Czarna owca”, której premiera będzie w najbliższy piątek.

Pogoda dopisuje, więc dużym zainteresowaniem cieszą się także wycieczki krajobrazowe i etnobotaniczne. Na każdej jest nadkomplet chętnych.

– Wraz z ornitologiem Dominikiem Marchowskim z Gryfina spacerowaliśmy po Ińskim Parku Krajobrazowym – mówi Beata Stelter ze Szczecina. – Fantastycznie opowiadał. Gdy szliśmy w kierunku rynnowego jeziora Długie, natknęliśmy się na bielika. Przez dwie minuty oglądaliśmy go w całej rozpiętości skrzydeł! To było niesamowite przeżycie, tym bardziej że, jak ornitolog stwierdził, nie jest to dobra pora na oglądanie ptaków. Mieliśmy wielkie szczęście.

Poza oglądaniem filmów uczestnicy ILF mogą podziwiać wystawy. Przed Moreną fotografie ptaków prezentuje fotograf Michał Zedelski. A w powstającym centrum wystawienniczym O.Mega przy ul. Bohaterów Warszawy, gdzie mieści się biuro ILF – prezentowane jest malarstwo Przemka Kossakowskiego. Obrazy przedstawiają uzdrowicieli, których spotkał podczas swoich licznych podróży.

– Nie wiedziałem, że on maluje – komentuje pan Piotr, mieszkaniec gminy Ińsko. – Trzeba mu przyznać, że ma talent.

Do Ińska przyjedzie ok. 30 gości. To aktorzy, producenci i reżyserzy. Uczestnicy festiwalu mieli okazję spotkać się już z Aleksandrem Pietrzakiem, reżyserem „Czarnej owcy”, Janem Jakubem Kolskim, który wyreżyserował „Republikę dzieci”. Było już spotkanie z reżyserem Maciejem Barczewskim, twórcą filmu „Mistrz” i aktorami Marcinem Bosakiem i Marianem Dziędzielem.

– Podczas tegorocznej edycji festiwalu zobaczymy kilkanaście filmów, które będą miały swoje premiery w kinach na jesień – mówi Przemysław Lewandowski, dyrektor artystyczny Ińskiego Lata Filmowego. – Na naszej muzycznej scenie zagrają Paula i Karol, Kathia, Bajzel oraz Dubska. Serdecznie zapraszamy!

Co nas jeszcze czeka?

W środę 11 sierpnia po kolejnym spacerze z Anną Traut Seligą, w Morenie zostaną wyświetlone filmy „Sound of Metal”, a następnie „Dog Days”, „Porachunki”, „Wenus”, „Bogdan i Róża”, „Fikołek”. Po nich spotkanie z reżyserkami. O godz. 13 w Jaskini Zapomnianych Snów dokument „Nomada. Na tropie Bruce’a Chatwina”, a o godz. 16 film z sezonu 20/21 „Pierwsza krowa’.

Środa zakończy się plenerowym koncertem zespołu Bajzel. Początek godz. 22.

W czwartek 12 sierpnia – archeologiczna wycieczka po okolicach Ińska z dr. Bartłomiejem Rogalskim. Start o godz. 10 przy plaży miejskiej przy ulicy Słonecznej. W Morenie będą do obejrzenia tego dnia „Krzysztof Kieślowski: I’m so-so…”, „Serbian Epics” – retrospektywa Jacka Petryckiego, „Berlin Alexanderplatz” i film pt. „Między oczy”. Po projekcji spotkanie z reżyserem filmu Piotrem Wereśniakiem. W Jaskini – „Aniara”, dokument „Tarkowski. W świątyni kina” oraz „Dla Sammy”. O godz. 22 przed kinem wystąpią Paula i Karol.

W piątek 13 sierpnia Leśny Klub Książki – spotkanie z Andrzejem Muszyńskim, i „Gorączka”, retrospektywa Jacka Petryckiego. Początek o godz. 10. O godz. 13 – Maciej Drygas przedstawi polskie archiwum filmów domowych. Tego dnia w Morenie także projekcja filmu „Miasto” i „Nowy porządek”. Zaś w Jaskini „Ściana cieni” i „O nieskończoności” i „Na rauszu”. Piątkowy wieczór zakończy koncert zespołu Dubska, który rozpocznie się o godz. 22.

W sobotę 14 sierpnia na wycieczkę do Stargardu zaprasza Towarzystwo Przyjaciół Stargardu. W Morenie zaś z serii Nowe kino polskie odbędą się projekcje: „Zabij to i wyjedź z tego miasta”, a także „Spacer z Aniołami” i „Annette”. W Jaskini natomiast „Planeta 2.0” i dokument „Nomada. Na tropie Bruce’a Chatwina”. Festiwal zakończy się projekcją w Morenie, gdzie można obejrzeć film „Teściowie”.

W niedzielę 15 sierpnia o godz. 12 filmy Urszuli Zajączkowskiej, a o godz. 14 – projekcja filmu nagrodzonego Złotą Rybką. ©℗

Tekst i fot. Wioletta MORDASIEWICZ