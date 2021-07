Nowe ścieżki rowerowe w gminie Rewal powstały w ramach projektu Velo Baltica współfinansowanego przez Unię Europejską. Wartość całego projektu wynosiła 6 mln zł, z czego gmina wyłożyła 2,2 mln zł.

Powstała w końcu tak bardzo potrzebna ścieżka o długości 1,8 km przebiegająca od latarni morskiej w Niechorzu aż do Rewala, gdzie połączyła się z istniejącą tam drogą dla rowerzystów.

Na terenie Niechorza ścieżka dwa razy przecina jezdnię (w okolicach cmentarza), więc zarówno kierowcy, jak i rowerzyści (chociaż mają pierwszeństwo) muszą wzajemnie uważać. Także wjeżdżając do Rewala (od strony latarni) rowerzyści przejeżdżają jezdnię, więc wzajemna ostrożność jest wskazana. Przejazdy rowerzystów przez ulicę odbywają się po dobrze oznakowanych progach zwalniających. Na trasie ścieżki przeznaczonej zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów jest wiele ławeczek i pojemników na śmieci, co cieszy. Powstał także punkt gastronomiczny na prywatnej posesji.

Nowa ścieżka była w tym miejscu potrzebna od wielu lat, szczególnie w sezonie letnim. Jadący jezdnią rowerzyści i spacerujący piesi tamowali ruch samochodów, gdyż były problemy z wyprzedzaniem. Teraz mają swoją nową ścieżkę, więc takich problemów już nie będzie.

Także nowa ścieżka rowerowa oraz dla pieszych powstała na przedłużeniu ul. Grunwaldzkiej w stronę Pustkowia. Przez wiele lat teren ten – o długości ok. 800 metrów – należał do Nadleśnictwa Gryfice, które oddało go gminie Rewal. Dziś jest tu nie tylko szeroka ścieżka rowerowa i droga dla pieszych, ale także nowa ulica dla samochodów, które już nie jeżdżą po wybojach i kałużach – jak to miało miejsce w przeszłości. Jest to wspaniały skrót na trasie łączącej obie te miejscowości. ©℗

Tekst i fot. M. KWIATKOWSKI