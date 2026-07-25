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Malują jak chcą. Malarskie „Mosty Sztuki”

Data publikacji: 25 lipca 2026 r. 17:39
Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2026 r. 17:39
Malują jak chcą. Malarskie „Mosty Sztuki”
Fot. Cezary MARTYNIUK  

W pałacu w Mostach (okolice Goleniowa) odbywa się czwarty już plener malarski „Mosty Sztuki”. W najbliższą niedzielę o godzinie 19 rozpocznie się wernisaż, na którym artyści zaprezentują swoje obrazy. Będzie on połączony z koncertem muzyki klasycznej w wykonaniu Baltic Neopolis Orchestra.

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Jak co roku, do udziału w plenerze zostali zaproszeni polscy plastycy, którzy swoim dotychczasowym dorobkiem mogą udowodnić, że potrafią tworzyć ciekawe i wartościowe dzieła. W tym roku są to: prof. Marek Haładuda (pomysłodawca pleneru), Anna Obszyńska (od czterech lat główna organizatorka wydarzenia), Joanna Ciechanowska, Izabela Wolska, Jowita Żychniewicz, Wioleta Frączek, Katarzyna Kubiak, Robert Bartoszek, Rafał Łuszczewski, Tomasz Matusewicz i Krzysztof Molenda.

Tematyka powstających na plenerze prac jest oczywiście dowolna, ale wszyscy artyści inspirują się otaczającą pałac naturą: parkiem, łąką z pasącymi się na niej sarnami, architekturą,. Większość malarzy tworzy na wolnym powietrzu, czemu sprzyja letnia pogoda; jak dotąd padało tylko jednego dnia.

Rytm plenerowego dnia jest stały: po śniadaniu rozstawiane są sztalugi, malowanie trwa do obiadu, a najczęściej również i po południu. Wieczorem zaś odbywają się prezentacje, na których każdego dnia dwoje malarzy pokazuje fotografie swoich dotychczasowych prac, okraszając to opowieściami o swojej drodze artystycznej. Bywa, że spotkania przeciągają się do nocy, a dyskusje są gorące. Te spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Plenerowy dorobek w niedzielę 26 lipca zostanie pokazany na wernisażu kończącym tegoroczne „Mosty Sztuki”. Wszyscy zainteresowani mogą czuć się zaproszeni, brama pałacu będzie szeroko otwarta. Późną jesienią wystawa zostanie pokazana w szczecińskiej galerii „Kierat”.

Organizatorem pleneru jest Goleniowski Dom Kultury. Kurier Szczeciński od czterech lat ma przyjemność sprawować patronat medialny nad „Mostami Sztuki”.

cm

 

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