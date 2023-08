Lato w tanecznych rytmach, także dla seniorów. Po sąsiedzku, bez biletów

Na kolejną sąsiedzką, niebiletowaną potańcówkę zaprasza szczecińska Galeria Turzyn wraz z Centrum Seniora i Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS. Letnia edycja tego wydarzenia odbędzie się właśnie w GH Turzyn i to już w ten wtorek, 22 sierpnia, pod hasłem „Tyle słońca w całym mieście”. Początek o godz. 17. Zabawa potrwa do godz. 19.

– Cieszmy się jak najdłużej chwilami pełnymi słońca i nie myślmy jeszcze o jesieni! – apelują organizatorzy. – Po raz kolejny będziemy się bawić w plenerze, czyli w Letniej Strefie ROOFA na poziomie 1. parkingu Galerii Turzyn. Tym razem zagra lubiany zespół wokalno-muzyczny Serpens, który znany jest stałym bywalcom i bywalczyniom Willi Sorrento. Jesteśmy przekonani, że tytułowy dla potańcówki, słynny przebój Anny Jantar zabrzmi i porwie do tańca wszystkich.

Do miejsca zabawy można wjechać windą lub ruchomym chodnikiem (na 1. piętro galerii) i kierować się do wyjścia na parking, obok sklepu Sinsay. Organizatorzy dodają, że warto przybyć wcześniej, ponieważ liczba miejsc siedzących jest ograniczona.

– Nie wyobrażamy sobie lata bez potańcówki dla seniorów! Gwarantujemy doskonałą zabawę i świetny nastrój, dlatego zapraszamy absolutnie wszystkich! Mamy nadzieję, że to pełne słońca i dobrej zabawy popołudnie stanie się nie tylko niezapomnianą okazją do wspomnień, ale również zachętą do przyjścia na kolejne tańce. To prawdziwy zastrzyk radości i energii – do udziału w zabawie zachęca Aleksandra Drobińska, dyrektor Galerii Handlowej Turzyn.

Wstęp oczywiście wolny.

Galeria Handlowa Turzyn to kompleks handlowo-usługowy położony w południowo-zachodniej części Szczecina. Otwarte w 2001 roku centrum handlowe znajduje się przy jednej z głównych arterii miasta – al. Bohaterów Warszawy 42.

(k)