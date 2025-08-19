Kino plenerowe na Zawadzkiego. Wygodny leżak, rozgwieżdżone niebo i film

Dla pierwszych 100 osób przygotowano darmową porcję świeżego popcornu i tyle samo wygodnych leżaków. Fot. ŻSTW

Po krótkiej przerwie, 19 sierpnia o godz. 21:00 do Parku Szachisty wraca „Kino plenerowe na Zawadzkiego”, realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Tym razem na dużym ekranie pojawi się film „Piękny umysł”, czyli inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia o wybitnym matematyku, który wbrew przeciwnościom losu pragnie opracować teorię, dzięki której zostanie cenionym naukowcem. To już w ten wtorek, 19 sierpnia o godz. 21.

Natomiast 26 sierpnia, również o godz. 21 – „Kung Fu Panda”, a 2 września o godz. 20.30 – „Forrest Gump”.

Na widzów tradycyjnie już będzie czekać: 100 wygodnych leżaków, ciepłe kocyki na wypadek chłodniejszego wieczoru, środki przeciw komarom, żeby nic nie zakłócało seansu, oraz dla pierwszych 100 osób przygotowano darmową porcję świeżego popcornu.

Organizatorem cyklu jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

(sag)