Wtorek, 19 sierpnia 2025 r. 
REKLAMA 20 szczecin
REKLAMA

Kino plenerowe na Zawadzkiego. Wygodny leżak, rozgwieżdżone niebo i film

Data publikacji: 19 sierpnia 2025 r. 15:31
Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2025 r. 15:31
Kino plenerowe na Zawadzkiego. Wygodny leżak, rozgwieżdżone niebo i film
Dla pierwszych 100 osób przygotowano darmową porcję świeżego popcornu i tyle samo wygodnych leżaków. Fot. ŻSTW  

Po krótkiej przerwie, 19 sierpnia o godz. 21:00 do Parku Szachisty wraca „Kino plenerowe na Zawadzkiego”, realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Tym razem na dużym ekranie pojawi się film „Piękny umysł”, czyli inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia o wybitnym matematyku, który wbrew przeciwnościom losu pragnie opracować teorię, dzięki której zostanie cenionym naukowcem. To już w ten wtorek, 19 sierpnia o godz. 21.

Natomiast 26 sierpnia, również o godz. 21 – „Kung Fu Panda”, a 2 września o godz. 20.30 – „Forrest Gump”.

Na widzów tradycyjnie już będzie czekać: 100 wygodnych leżaków, ciepłe kocyki na wypadek chłodniejszego wieczoru, środki przeciw komarom, żeby nic nie zakłócało seansu, oraz dla pierwszych 100 osób przygotowano darmową porcję świeżego popcornu.

Organizatorem cyklu jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

(sag)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

20 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję