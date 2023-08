Co się dzieje? Weekend w regionie 12-13 sierpnia

Czy komuś się uda wbić piłkę do bramki po drugej stronie portu? Fot. M. Kwiatkowski/Archiwum

Czas przekopać port

Mrzeżyno. W niedzielę w porcie morskim w Mrzeżynie odbędzie się VIII edycja konkursu piłkarskiego „Najwyższy Czas Przekopać Port”. Konkurs rozpocznie się o g. 18, a zapisy przyjmowane będą tuż przed rozpoczęciem rywalizacji - liczba osób ograniczona. Do zabawy zaproszone są także panie.



Konkurs polega na kopnięciu piłki do bramki znajdującej się po drugiej stronie portu – odległość 68 m. Każdy zawodnik ma cztery próby (dowolny sposób wykonania kopnięcia, rozbieg odbywa się na betonowym podłożu). Wskazane obuwie sportowe turfy lub buty halowe.



Wydarzenie miało się odbyć 6 sierpnia, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne zostało przełożone, dzięki temu jednak zawodnicy mieli więcej czasu, aby przygotować się do tego niełatwego zadania - przekopania portu. A to nie udało się jeszcze nikomu.

Wesoły Konduktor z orkiestrą na wąskotorowym szlaku

Gmina Rewal. To już ostatnia okazja w tym sezonie, aby spotkać Wesołego Konduktora w pociągach i na dworcach Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej. W sobotę konduktor Tomek zakończy swoją przygodę z pasażerami wąskotorówki w towarzystwie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Red Swing Low.

W ramach ostatniego z cyklu trzech spotkań z Wesołym Konduktorem w pociągach oraz na wesołych peronach w Trzęsaczu i Pogorzelicy odbędą się animacje i zabawy przy muzyce: wspólne zabawy, puszczanie baniek mydlanych oraz pokazy sztuczek z elementami iluzji scenicznej. Animacje potrwają do g. 15.

Tego dnia w pociągach pojawią się także muzycy z Młodzieżowej Orkiestry Dętej Red Swing Low z Gryfic, którzy będą umilać podróż po wąskotorowych szlakach Gminy Rewal.

Orkiestra Red Swing Low to blisko 100-osobowa grupa młodych muzyków i tancerek z całego województwa zachodniopomorskiego, działająca przy Domu Kultury w Gryficach pod dyrekcją Krzysztofa Malickiego. Podczas swojej 15-letniej działalności zespół występował nie tylko Polsce, ale również za granicą, gdzie gościł w takich krajach jak Litwa, Dania, Niemcy, Hiszpania, a nawet Stany Zjednoczone.

W sobotę, ze względu na ograniczoną przestrzeń wagonów, gryficka orkiestra zaprezentuje się w zmniejszonym składzie. Orkiestra zagra zarówno klasyczne kompozycje, jak również aranżacje muzyki popularnej takich artystów jak Michael Jackson, Pharrell Williams, Lady Gaga, Deep Purple czy Aerosmith.

Koncert Pawła Domagały

Rewal. W sobotę o g. 19.30, amfiteatr w Rewalu – koncert Pawła Domagały.

Regaty Unity Line widziane z plaży

Świnoujście. XXI regaty Unity Line im. Piotra Waszczenko odbywają się w dniach 11-13 sierpnia. Pierwszy wyścig w wymagającej trasie Extreme odbył się 11 sierpnia. Pozostali uczestnicy regat 12 sierpnia wystartują na redzie Świnoujścia do trzech wyścigów, również widzianych z plaży w Świnoujściu. 13 sierpnia żeglarze pożegnają Świnoujście, startując w wyścigu długim. Jachty udadzą się do Dziwnowa.