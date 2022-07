„A może Jazz” w Rewalu!

Od dziś (25 lipca) do czwartku Wybrzeże Rewalskie rozbrzmiewać będzie jazzem w najlepszym wydaniu.

– Wiem, że turyści dzisiaj oczekują najwyższej jakości. I chodzi nie tylko o infrastrukturę wypoczynkową, ale także ofertę ciekawego spędzania wolnego czasu. Postanowiliśmy więc, że Rewal zaproponuje kulturalną rozrywkę z najwyższej półki - zapowiada imprezę wójt Rewala Konstanty Tomasz Oświęcimski.

Do Rewala udało się zaprosić czołowych polskich jazzmanów. Na estradzie na Placu Wielorybów w Rewalu tuż nad brzegiem morza wystąpi aż 12 zespołów, wśród których roi się od gwiazd jazzu. Usłyszymy: Włodzimierza Nahornego, supergrupę Tribute to Miles Orchestra (m.in. Mariusz Fazi Mielczarek, Wojciech Konikiewicz, Janusz Yanina Iwański, Marek Surzyn), Cosmic Silence (Leszek Żądło i Joachim Mencel), Trio Wojciecha Gogolewskiego, projekt Marek Kądziela Jazz Ensemble, Quintet Moon Ship, ZK Collaboration, Mikołaj Kaniewski Quartet, EABS czyli Electro-Acoustic Beat Sessions, Trio Pospieszalski / Mucha / Janicki, Bateria de Samba Bloco Pomerania i Mateusz Pospieszalski Kwintet – „Tralala”.

- Dobieraliśmy wykonawców w ten sposób, żeby zaprezentować bardzo różne oblicza jazzu. Ale żeby zawsze była to muzyka na najwyższym, światowym poziomie. Jazz to znakomita muzyka na wakacje. Pełen jest wolności, swobody, radości i zabawy z grania, bycia razem na scenie i energii, jaka się z tego rodzi. A to przecież jest także kwintesencja wypoczynku, ładowania akumulatorów – powiedział Wojciech Konikiewicz, kurator festiwalu.

Konikiewicz jest uznanym pianistą, kompozytorem muzyki improwizowanej, współczesnej, elektronicznej, filmowej i teatralnej. Jest cenionym liderem licznych projektów, koncertów, spektakli muzyki elektronicznej, osobą znaną ze współpracy z plejadą polskich i zagranicznych muzyków.

Festiwal zacznie się w poniedziałek o godz. 17 występem zespołu szczecińskiej Akademii Sztuki Bloco Pomerania pod kierunkiem Rafała Krzanowskiego. Potem na scenie pojawi się siedmioosobowy zespół „Triubute to niles orchiestra”.

O godzinie 20 zagra legenda polskiego jazzu Włodzimierz Nahorny, który wystąpi z recitalem fortepianowym, ale przedtem, po otwarciu festiwalu przez wójta Konstantego Tomasza Oświęcimskiego otrzyma on nagrodę „Wieloryba jazzu”.

Na koniec wystąpi duet „Cosmic Silence” (Leszek Żądło - saksofon i Joahim Mencel - lira korbowa).

Jednym ze sponsorów festiwalu jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.©℗

Tekst i fot. Mirosław KWIATKOWSKI