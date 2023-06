Zwyczajne dziewczyny, estradowe bestie. Być jak Beata Kozidrak

„Być jak Beata” Fot. Monika STOLARSKA

„Być jak Beata” – to propozycja Teatru Współczesnego w Szczecinie. Spektakl możemy obejrzeć w piątek o g. 19 oraz w sobotę i w niedzielę o g. 19.30. To muzyczny show, jakiego jeszcze nie było. Spektakl, który wzruszył i rozbawił do łez samą Beatę Kozidrak. Zachwyt publiczności budzą aranżacje hitów Bajmu i przezabawne kreacje aktorskie, nadające im nowe, często zaskakujące znaczenie. W teatrze wszystko jest możliwe, nawet najbardziej niepozorny emerytowany policjant, zakonnica czy właściciel bistra z kebabem mogą „być jak Beata”. Jak ogłasza teatr: „Zapraszamy zwyczajne dziewczyny, estradowe bestie i skromnych wrażliwców, wszystkich – zadowolimy nawet najbardziej wymagających. Jeśli jesteś sobą i spełniasz marzenia, to możesz wszystko – także «być jak Beata»! Przyjdź i się przekonaj”.

Pomysł na spektkal: Piotr Domalewski. Obsada: Maria Dąbrowska, Magdalena Wrani-Stachowska, Arkadiusz Buszko, Maciej Litkowski oraz Jacek Piątkowski, Tomasz Stępień i Bartłomiej Makuła ze specjalnym udziałem Katarzyny Kossak.

(as)