Zniszczeni przez pożądanie. Sztuka Tennesse Williamsa w Kinie Zamek

W sobotę o g. 17 Kino Zamek w Szczecinie pokaże „Tramwaj zwany pożądaniem”, słynną sztukę Tennesse Williamsa wystawioną w Young Vic Theatre.

Gdy kruchy świat Blanche rozpada się, kobieta prosi swoją siostrę, Stellę, o pomoc. Nie zaznając pocieszenia, niczym po równi pochyłej, zmierza do konfrontacji z brutalnym, bezlitosnym Stanleyem Kowalskim.

Gillian Anderson („Z archiwum X”, „Sex Education”, „The Crown”), Vanessa Kirby („The Crown”, „Cząstki kobiety”) i Ben Foster („Ocalony”) w znakomitej inscenizacji ponadczasowego arcydzieła Tennessee Williamsa, która powraca do kin. Inscenizacja wyreżyserowana przez wizjonera Benedicta Andrewsa została sfilmowana podczas wyprzedanego spektaklu w Young Vic Theatre w 2014 roku.

W tekście na portalu dziennika „Guardian” przeczytamy: „Prawdziwym testem każdej produkcji sztuki Williamsa jest to, czy pozwala ona zobaczyć punkt widzenia każdej postaci. Jeśli Blanche zagra się po prostu jako złamaną piękność z Południa, a Stanleya jako prostackiego brutala, sztuka pogrąży się w melodramacie. Ale tutaj Gillian Anderson oddaje zarówno aspiracje Blanche do wielkości, jak i jej samotność. Jej Blanche jest głęboko zmysłową kobietą, której naturalnym odruchem jest głaskanie owłosionych przedramion Stanleya lub prowokacyjne rozbieranie się przed cienką zasłoną. Ale Anderson oddaje także emocjonalną samotność Blanche: szczególnie dobrze czuje się w scenie ze swoim nerwowym kochankiem Mitchem, w której wyczuwa się dwójkę bezradnych ludzi desperacko starających się o siebie”.

I dalej: „Ben Foster gra Stanleya jako mężczyznę, którego naturalnym odruchem jest atak. Jest coś niebezpiecznego w tym spoconym, wytatuowanym, krótko przyciętym Stanleyu, który niedawno został zwolniony z wojska i który nie stracił instynktu bojowego. Jednocześnie rozumiesz jego odmowę protekcjonalności i obrażania przez dotkniętą szwagierkę. Vanessa Kirby odgrywa pierwszorzędną rolę Stelli: kochającej, bezpośredniej kobiety, która przede wszystkim jest lojalna wobec Stanleya, ale która okazuje się niechętną strefą bitwy, w której inne postacie toczą swoją wojnę”.

