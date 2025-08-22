Zmarł Stanisław Soyka. Miał 66 lat

Fot. Dariusz Gorajski (arch.)

W czwartek w wieku 66 lat zmarł Stanisław Sojka legendarny wokalista jazzowy i popowy, pianista, skrzypek, kompozytor i aranżer.

Stanisław Sojka urodził się w Żorach. Uczył się w klasie skrzypiec w Podstawowej Szkole Muzycznej I stopnia w Gliwicach. Naukę kontynuował w Liceum Muzycznym w Katowicach, po czym studiował na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, na kierunku aranżacji i kompozycji.

W czasie studiów był wokalistą uczelnianego big-bandu Puls, z którym dokonał kilku nagrań dla Polskiego Radia w Katowicach. W wieku 23 lat zadebiutował na festiwalu Jazz Jamboree. W latach 1983–1988 co rok był wybierany przez czytelników magazynu „Jazz Forum” najlepszym wokalistą jazzowym. W 1990 zaczął występować pod nazwiskiem Soyka i wylansował przeboje: „Cud niepamięci” i „Play It Again”, którymi promował swój album pt. Acoustic z 1991. Płyta odniósł sukces zarówno artystyczny, zostając uznanym przez dziennikarzy za najlepszy album roku, ale też komercyjny, przynosząc hity: „Tak jak w kinie” i „Hard to Part”.

Stanisław Soyka miał na koncie kilkadziesiąt albumów. Tworzył muzyczne duety z takimi artystami, jak: Grażyna Auguścik, Grażyna Łobaszewska czy Adam Nowak.

W czwartkowy wieczór artysta miał wystąpić podczas Sopot Top of the Top Festival 2025.

Ł.T