Środa, 01 października 2025 r. 
Ze wsi do wsi – w INKU. Sekrety i sztuka

Data publikacji: 01 października 2025 r. 12:28
Ostatnia aktualizacja: 01 października 2025 r. 12:28
Ze wsi do wsi – w INKU. Sekrety i sztuka
Fot. Anna GNIAZDOWSKA  

Niebanalne spotkanie w miejscu kreatywnym: z dużą dawką humoru, ale też skłaniające ku refleksji. Kto ma ochotę na kolejne z „Sekretnych spotkań ze sztuką”, ten powinien sobie zarezerwować dzisiejszy wieczór (1 października) na wyprawę w świat filmu – dokumentalnego, animowanego oraz fabularnego – sprzed dekad, którego tematem przewodnim będzie wieś polska.

– Oferujemy spędzenie czasu w miłym towarzystwie, przy herbacie i kawie, z pokazem filmów, gawędami oraz loterią reprodukcji malarskich, mentalnie i obrazowo związanych z tematem przewodnim spotkania: „Od wsi do wsi” – zachęca Tomasz Dalski, dla potrzeb wydarzenia pełniący rolę… sołtysa, podczas gdy w funkcję przewodniczącego rady sołeckiej wcieli się Krzysztof Żurawski. – Podwoje naszego gospodarstwa otwieramy o godz. 18.30.

Wydarzenie – jak wszystkie z cyklu „Sekretnych spotkań ze sztuką” – odbędzie się w INKU – Inkubatorze Sektorów Kreatywnych (al. Wojska Polskiego 90).

(an)

