Zbliża się 58. Kontrapunkt. Teatr a sprawa osobista [FILM]

Poznaliśmy już pełny program tegorocznego Kontrapunktu. fot. Agata JANKOWSKA

Znamy program tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontrapunkt w Szczecinie. Na widzów czekają spektakle poruszające ważne społecznie tematy, w tym tematykę trudnej pamięci, dojrzewania, przemocy, relacji kobiet i mężczyzn. Idiomem 58. Kontrapunktu jest "sprawa osobista".

Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w dniach 10-26 kwietnia br.

W programie nie zabraknie Międzynarodowego Konkursu Formy, w ramach którego zaprezentowane zostaną spektakle "Fobia" Markus Öhrna, "Orfeusz" Anny Smolar, "Wchodzi Duch" Weroniki Szczawińskiej i Piotra Wawra, "Swiping Right Sophie Anny Veelenturf, "Poussière" Sophie Mayeux, "Kocham balet" Ramony Nagabczyńskiej oraz "Fuck Me" Mariny Otero czy "The Choice" Gintarė Radvilavičiūtė.

- Forma jest w rozmaitych bardzo przejawach, to znaczy i we współpracy teatru lalkowego z teatrem dramatycznym, jak w przypadku "Orfeusza", i w spektaklach stricte lalkowych, takich jak "Poussière" i "The Choice", czy w spektaklach formalnych bardziej jeżeli chodzi o kostium, o granie z maską, czy bardzo takim powiedziałbym radykalnym kostiumem. "Wchodzi Duch" to spektakl, w którym wszyscy są przebrani właściwie za duchy, nie widzimy twarzy aktorów, widzimy jedynie prześcieradła i dobiegające z nich odgłosy - wyjaśnia Michał Buszewicz, dyrektor festiwalu i dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego. - W przypadku Markusa Öhrna, jego praktyką jest praca z maską i mikrofonem, więc ten aktor jest tak naprawdę w jakiś sposób troszkę odcięty od swoich podstawowych narzędzi, ale jednocześnie zyskuje inne narzędzia, które są narzędziami bardziej formalnymi.

W bloku Młodzi na Kontrapunkcie, gdzie prezentowane są spektakle dla dzieci i młodzieży zobaczymy prapremierę sztuki "Czy to...M?" Moniki Czajkowskiej, "POV: masz 12 lat i prze****ne" Agaty Biziuk i Mariusza Gołosza, "Piaskowego wilka" Doroty Abbe, "Wyobraźnię" Julii Szmyt, "Niekończącą się historię" Marcina Wierzchowskiego, "Asystenta" Przemysława Żmiejko.

Wśród spektakli towarzyszących organizatorzy zaprezentują: "Sztukę protestu" Michała Buszewicza, "Piękny i krótki spektakl o komunikacji" Piotra Wawra Jr i Mart Szlasy-Rokickiej, "Paprykarz szczeciński" Michała Kmiecika i Marcina Libera, "Very Ibsen"Dominiki Knapik i Patrycji Kowańskiej, "Nie całuj mnie teraz" Olgi Ciężkowskiej i Julii Nowak, "Łowców głów" Ludomira Franczaka, "Prawdziwą zbrodnię" Michała Kmiecika i Anny Rozmianiec, "Robinsona" Agaty Biziuk i "Czytaj Żeromski; Żeromski backstage" Weroniki Zajkowskiej.

Spektakle będą odbywały się w Teatrze Współczesnym (Wały Chrobrego 3), w Teatrze Lalek "Pleciuga" (Plac Teatralny 1), Ośrodku Teatralnym Kana (Pl. św. Piotra i Pawła 4/5), w Teatrze Polskim (ul. Swarożyca 5), w Ogrodach Śródmieście (ul. Wielkopolska 19).

Klub festiwalowy mieści się w Teatrze Małym (deptak Bogusława 6).

Na spektakle obowiązują bilety lub karnety. Można je nabyć na stronie festiwalu kontrapunkt.pl. Również tam dostępny jest cały program Kontrapunktu.

W jury tegorocznego festiwalu znajdą się: Tomasz Raczek, Marta Nowak, Agata Biziuk, Joanna Krakowska, Janek Simon.

Nowością będzie Nagroda im. Anny Garlickiej za Osobowość Kontrapunktu. Przyzna ją Zenon Butkiewicz.

Pod koniec festiwalu odbędzie się także koncert zespołu "Współgłosy". To formacja złożona z trio jazzowego i chóru, który tworzą osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

26 kwietnia na widzów czeka niespodzianka - dodatkowy, pozakonkursowy spektakl. Tytuł i reżyser pozostają na razie tajemnicą.

Organizatorami festiwalu są Teatr Lalek "Pleciuga" oraz Teatr Współczesny w Szczecinie.©℗

Tekst, film: Agata Jankowska

