Zawsze się radujcie. Niezwykły koncert w kościele seminaryjnym

Fot. Marcin Kubera

Upał nie przygasił energii wykonawców niedzielnego koncertu w kościele seminaryjnym w Szczecinie, który był zwieńczeniem trzydniowych Muzyczno-Liturgicznych Spotkań z Miłosierdziem. Ich uczestnicy dali pełen emocji i zaangażowania, trwający prawie dwie godziny występ pod hasłem „Zawsze się radujcie”.

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Była to dziesiąta, jubileuszowa edycja tej niezwykłej imprezy. Zgodnie z tradycją ostatnich lat odbywała się w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. Od piątku jej uczestnicy – chórzyści, muzycy i soliści – z ogromnym zaangażowaniem ćwiczyli repertuar wybrany i zaaranżowany na tegoroczne warsztaty. Pieczę nad całością sprawował Hubert Kowalski, wywodzący się z naszego regionu dyrygent i kompozytor, który obecnie mieszka i pracuje w Krakowie. Wśród zaproszonych w tym roku solistów była m.in. znana wokalistka Basia Pospieszalska oraz ks. Maciej Czaczyk, szczecinianin, który 15 lat temu wygrał program „Must Be the Music”.

– Warto zresetować się i zaczerpnąć terapeutycznej mocy, którą niesie muzyka. Terapeutycznej na wielu płaszczyznach – nie tylko duchowej czy psychicznej, ale też i fizycznej – mówił ks. Czaczyk.

O niezwykłej atmosferze panującej na warsztatach mówili też inni ich uczestnicy. – Warto przyjść i doświadczyć tej niezwykłości wspólnoty, którą tworzymy. Atmosfera jest fantastyczna. Widać, że każdy jest nastawiony na konkretny cel i chce się czegoś nauczyć – podkreślali.

Finałowy koncert rozpoczął się w kościele seminaryjnym w niedzielę o godz. 15.

– Organizatorzy postawili przed nami wyjątkowo trudne zadanie, bo jak można się zawsze radować? – pytał na początku Hubert Kowalski.

Wykonawcy udowodnili jednak, że nawet mimo temperatury przekraczającej na zewnątrz 35 st. C jest to możliwe, przynajmniej podczas trwania występu. Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowali dynamiczny, pełen radości, ale i liryzmu program. Na repertuar składały się bardzo różne utwory o tematyce religijnej, często w zupełnie nowych, współczesnych aranżacjach i niezwykłym wykonaniu z udziałem chóru, solistów i muzyków. Widzom szybko udzielił się zapał artystów i zaczęli żywo reagować na kolejne kompozycje, które nagradzali gromkimi brawami.

Organizatorzy zapowiedzieli, że jubileuszowe warsztaty i koncert nie kończą cyklu imprez. Zaprosili na kolejne Muzyczno-Liturgiczne Spotkania z Miłosierdziem, które mają się odbyć jeszcze w tym roku.

(k)

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